バーガーキング県内初上陸 全国348店舗目【徳島】
いま、全国各地で出店を拡大している「バーガーキング」が、県内に初上陸しました。
オープン前から、SNSなどで話題になっていましたよね。
オープン初日の3月31日は、開店を待ちわびた大勢の人でにぎわっていました。
（豊成アナウンサー）
「徳島初出店のバーガーキングが、まもなくグランドオープンを迎えるんですが、開店10分前にも関わらずこの行列！今か今かと待っています」
（先頭に並んでいた人）
「夜勤あがって4時半から。香川に四国1号店ができた時から、ひと月に1回くらい」
（行列に並んだ人）
「1回行ったことがあって、友人がすごく好きなので楽しみにしていました」
（行列に並んだ人）
「やっとか、やっと徳島に来るんだと」
「みんなで話していて、わくわくな気持ちでいっぱいでしたね」
（グランドオープン）
「3・2・1オープン！！、いらっしゃいませ！」
午前10時。
（豊成アナウンサー）
「いまオープンしました！続々と店内に入っていきます」
バーガーキングは、世界120か国を超える国々で展開しているハンバーガーチェーンです。
3月は徳島を含め、日本各地に11店舗を新たに出店しています。
348店舗目となる、徳島川内店。
31日は、オープンと同時に続々と人が訪れ、店内はバーガーを頬ばる人で賑わいました。
（食べた人は）
「この食べ応えと、肉のずしっと来る感じを楽しみたくてここに来たので、美味しいです」
（食べた人は）
「乾杯」
「まじで最高です。染みわたります、バーガーキングの血がめぐっています」
「22年間食べたことなかったので、めちゃくちゃいい経験できています」
そして、先頭に並んでいた方は…？
（先頭に並んでいた人）
「徳島で食べられると思ってなかったんで、そういうこともプラスされて、いつもより美味しいんじゃないかなと」
私も、いただきました！
（豊成アナウンサー）
「こちらが人気ナンバーワンのワッパーチーズです！バンズの大きさは約13センチ、持つとずっしりとボリュームを感じます」」
ワッパ―というのは「とてつもなく大きい」という意味だそう。
直火焼きの100％ビーフパティだけで、約114グラムもあります。
（豊成アナウンサー）
「いただきます 肉肉しくてとってもジューシーです」
「直火焼きということで、うまみがぎゅっとつまっていて、ちょっとスモーキー。食べ応えがとにかく抜群」
徳島に初上陸したバーガーキングは、年中無休で営業しています。