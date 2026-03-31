いま、全国各地で出店を拡大している「バーガーキング」が、県内に初上陸しました。



オープン前から、SNSなどで話題になっていましたよね。



オープン初日の3月31日は、開店を待ちわびた大勢の人でにぎわっていました。

（豊成アナウンサー）

「徳島初出店のバーガーキングが、まもなくグランドオープンを迎えるんですが、開店10分前にも関わらずこの行列！今か今かと待っています」

（先頭に並んでいた人）

「夜勤あがって4時半から。香川に四国1号店ができた時から、ひと月に1回くらい」

（行列に並んだ人）

「1回行ったことがあって、友人がすごく好きなので楽しみにしていました」

（行列に並んだ人）

「やっとか、やっと徳島に来るんだと」

「みんなで話していて、わくわくな気持ちでいっぱいでしたね」

（グランドオープン）

「3・2・1オープン！！、いらっしゃいませ！」



午前10時。



（豊成アナウンサー）

「いまオープンしました！続々と店内に入っていきます」

バーガーキングは、世界120か国を超える国々で展開しているハンバーガーチェーンです。



3月は徳島を含め、日本各地に11店舗を新たに出店しています。



348店舗目となる、徳島川内店。



31日は、オープンと同時に続々と人が訪れ、店内はバーガーを頬ばる人で賑わいました。

（食べた人は）

「この食べ応えと、肉のずしっと来る感じを楽しみたくてここに来たので、美味しいです」

（食べた人は）

「乾杯」

「まじで最高です。染みわたります、バーガーキングの血がめぐっています」

「22年間食べたことなかったので、めちゃくちゃいい経験できています」



そして、先頭に並んでいた方は…？

（先頭に並んでいた人）

「徳島で食べられると思ってなかったんで、そういうこともプラスされて、いつもより美味しいんじゃないかなと」

私も、いただきました！



（豊成アナウンサー）

「こちらが人気ナンバーワンのワッパーチーズです！バンズの大きさは約13センチ、持つとずっしりとボリュームを感じます」」



ワッパ―というのは「とてつもなく大きい」という意味だそう。



直火焼きの100％ビーフパティだけで、約114グラムもあります。

（豊成アナウンサー）

「いただきます 肉肉しくてとってもジューシーです」

「直火焼きということで、うまみがぎゅっとつまっていて、ちょっとスモーキー。食べ応えがとにかく抜群」

徳島に初上陸したバーガーキングは、年中無休で営業しています。