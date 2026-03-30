【東京都新宿区】都庁舎で楽しむ光と音の大迫力アート！「ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT」上映

[caption id="attachment_1571922" align="aligncenter" width="300"] ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標[/caption]

東京都では、夜間の観光振興の活性化に向けて、東京の夜を彩る新たな観光資源を作るため、代表的なランドマークである都庁第一本庁舎をキャンバスに光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」を通年で毎日、曜日・時間ごとに様々な映像プログラムを上映している。

今回、世界中で親しまれ、今年で30周年を迎える「ポケモンカードゲーム」をモチーフとした新たな作品『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の上映を3月20日(金・祝)より開始。初日はスペシャルゲストを迎えてミニイベントを実施し、上映のカウントダウンを行った。

公開初日には約8,000人が観覧

[caption id="attachment_1573522" align="aligncenter" width="300"] ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標[/caption]

『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の見どころは、カードの中に描かれたポケモンたち、そして象徴的なビジュアルが、光と映像によって立体的に表現され、夜の都庁舎に、幻想的な情景が広がっていく。言葉や世代、地域を越えて愛されてきたポケモンカードゲームを、圧倒的なスケールの映像体験として楽しめる。

[caption id="attachment_1571944" align="aligncenter" width="600"] ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標[/caption]

公開当日、都民広場には、ポケモンカードファンをはじめ、国内外の観光客や家族連れなど約8,000人が訪れた。訪れた人からは「大好きなポケモンが都庁に映し出される様子が大迫力で素晴らしかった 」「イベントにピカチュウが登場して、とても可愛かった。東京観光の思い出になった。」「タレントの方々のポケモン愛を感じました！」といった声があり、ギネス世界記録に認定された巨大な投影面に上映されたポケモンカードの世界と映像を楽しんだ。

また、観覧者の「ピカチュウ！」という大きな掛け声とともにピカチュウが登場し、会場は大歓声に包まれた。初回上映はゲストによる掛け声で上映がスタートし、会場は大いに盛り上がった。

スペシャルゲストもイベントを盛り上げる



イベントには、ピカチュウと桃月なしこさん、ゴー☆ジャスさん、土佐兄弟さんが登場。

鑑賞後、桃月なしこさんは「私も30歳でポケモンと同じ30周年！ずっとポケモンのお仕事したいと思って活動してきたので、都庁舎に映し出される大迫力の作品公開の初日に立ち会えて光栄です！都庁の構造を使いこなし、実際に飛び出てくるようなポケモンの登場演出が一番感動しました」とコメント。

またゴー☆ジャスさんはファンに向けて「ど迫力で大興奮！すぐ目の前に巨大なリザードンや、躍動感あるポケモンのリアリティがすごすぎる！登場してほしいなと思っていたポケモンもたくさん出ていたし、最高でした！みんなも実際に見に来て！！」とメッセージを送った。

ゲストMCを務めた土佐兄弟さんは「大好きなポケモンに、実際に本当に会えた！という感動がものすごい湧いてくるぐらいリアルで、目の前に伝説のポケモンが本当にいる！と思えるクオリティに感動しました。是非みなさん都庁に見に来てください！」とコメントし、上映初日イベントを締めくくった。

[caption id="attachment_1571946" align="aligncenter" width="318"] ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標[/caption]

この機会に、光と音で描かれる多彩なポケモンのアートを体感してみては。

◼︎ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT

上映日：土日祝

上映時間：18時30分／19時30分／21時00分

観覧場所：都民広場(東京都新宿区西新宿2丁目8-1)

投影面：東京都庁第一本庁舎 東側壁面

特設サイト：https://tokyoprojectionmappingproject.jp

※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映

※上記の上映時間は3月のもの。4月以降の詳細なスケジュールは特設サイトを参照

(suzuki)