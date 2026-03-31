ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”現物用いて詳細解説 4・4発売、2万5520円も争奪戦必至
スニーカーセレクトショップのatmosが、3月31日までに自身のYouTubeチャンネル「atmos TV」を更新。この週発売の「WEEKLY RECOMMEND」でNIKE（ナイキ）『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』（赤グラデ）を現物を用いて詳細解説した。
【動画】現物用いて詳細解説…4・4発売ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌
公開された動画では「1995年にデザイナーのセルジオ・ロザーノが人体解剖額に基づき生み出した『AIR MAX 95』。昨年迎えた生誕30周年で名カラーが続々復刻されるなか、今回は通称レッドグラデの名称で1996年に登場したからコメットレッドが復刻を果たします」と紹介。
その後現物を見ながら、「アッパーはフレッシュな印象もあるホワイトカラーをベースに、サイドパネルにはグレーからブラックへのグラデーションを落としこんで、随所に鮮やかなレッドカラーも採用しています」と解説。「シュータンの『airmax』ロゴはアッパーにも採用されている、赤、黒、白の3色で成り立っていて、ビッグバブルのウィンドウやアウトソールのシャンクプレートにもレッドが採用されています」と仕様を明かした。
そして最後に、こちらが今週4月4日土曜日より発売で、お値段が2万5520円。抽選販売となりますので期間など、概要欄からご確認ください」と結んだ。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
今回発売になる『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』は、オリジナルカラーの赤グラデーションの色味に似ていることから、正式発表前から話題になっていた。
【動画】現物用いて詳細解説…4・4発売ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌
公開された動画では「1995年にデザイナーのセルジオ・ロザーノが人体解剖額に基づき生み出した『AIR MAX 95』。昨年迎えた生誕30周年で名カラーが続々復刻されるなか、今回は通称レッドグラデの名称で1996年に登場したからコメットレッドが復刻を果たします」と紹介。
そして最後に、こちらが今週4月4日土曜日より発売で、お値段が2万5520円。抽選販売となりますので期間など、概要欄からご確認ください」と結んだ。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
今回発売になる『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』は、オリジナルカラーの赤グラデーションの色味に似ていることから、正式発表前から話題になっていた。