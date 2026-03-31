不用となった衣服などを持ちこむと買い物の割引券がもらえる催し「エコフキャンペーン」が、札幌のデパートで始まりました。



開店と同時に行列ができたのは、大丸札幌店で３月３１日から始まった「エコフキャンペーン」の会場です。



（向山記者）「こちらでは不用になった洋服をボックスに入れると店で使えるクーポンがもらえます」





対象となるのは服や靴、バッグで持ち込みは無料です。１点につき、大丸で５５００円の買い物ごとに使える５００円分の電子クーポンを、最大９枚までもらうことができます。大丸札幌店では９回目の開催で、前回は１万点以上が持ち込まれました。（訪れた人）「捨てるとごみ袋代がかかってしまうし、使える人のところにリサイクルした方がいいし、クーポンをもらえた方が商品を購入して経済回せるかなと思って」（大丸札幌店営業推進部 関春香さん）「ご家庭で出る不用品をただ捨てるだけではなく、地球にやさしく自分にもちょっとお得がかえってくるのを楽しんで」回収されたあと、およそ７７％は海外の古着屋で販売され、残りは新しい服などにリサイクルされます。このイベントは２０２６年から札幌パルコでも同時開催され、４月６日までです。