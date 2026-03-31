実写版『キングダム』、田中圭起用に賛否。「この配役だけは勘弁」「知的で聡明なイメージとは真逆」
映画『キングダム 魂の決戦』の公式X（旧Twitter）アカウントは3月31日、投稿を更新。新キャストとして俳優・田中圭さんを起用したことを発表したところ、賛否両論が寄せられています。
【写真】実写版『キングダム』、田中圭起用に賛否
ファンからは「この配役だけは勘弁」「知的で聡明なイメージとは真逆じゃん」「知略タイプの武将なのにバレたやん笑」などの声が。しかし、一方では「待ってたよぉぉーーー」「キングダムで圭くんを見られるなんて嬉しい！」「ピッタリすぎて震えてます！」といった声も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】実写版『キングダム』、田中圭起用に賛否
「ピッタリすぎて震えてます！」の声も同アカウントは「呉鳳明」役として、田中さんを起用することを発表。「攻城兵器の開発にも長けた知略派の若き大将軍」とキャラクターを紹介し、ビジュアルも公開しました。しかし、田中さんと同キャラクターのイメージが合致しない人も多かったようで……。
そのほかのキャスト発表にも注目また、そのほかのキャスト発表も注目を集めています。「桓騎」役には俳優・坂口憲二さん、「蒙恬」役には俳優・志尊淳さんなどを起用。「桓騎も再現度が高い」「男も惚れる漢って感じで非常に良い」や「志尊淳が蒙恬とか完璧すぎる！」「美しい蒙恬さま」といった反響が寄せられています。気になった人は、別の投稿もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)