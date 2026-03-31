プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が「旨辛アジアフェア第1弾」となる新商品「焼肉ビビンバ」を4月1日から期間限定で販売します。

【写真】えっ？ 豪華すぎる！ このボリュームで1000円以内？ ボリューミーな新弁当！ 頭皮エステも見る！

新商品は、しょうゆベースの甘めのタレで炒めた「牛焼肉」を中心に、小松菜と油揚げのあえ物、ゆずダイコン、白菜キムチ、豆もやしナムルといった、彩り豊かな5種の具材を盛り付け、コク深い味わいの“特製旨辛ダレ”を混ぜ合わせた一品。1食で1日に必要な野菜の2分の1を摂取できる、野菜たっぷりのメニューになっています。価格は660円（以下、税込み）です。

同日から、「焼肉ビビンバ」のほか、「温玉」が付いた「温玉付き焼肉ビビンバ」（760円）、牛焼肉をたっぷり味わえる「肉増し焼肉ビビンバ」（980円）、肉増し焼肉ビビンバに温玉を加えた「温玉付き肉増し焼肉ビビンバ」（1080円）も登場します。

ほっともっとの公式SNSアカウントで、電子マネー500円分やパナソニック「頭皮エステ〈スパイラル＆スライド〉 EH−HE0J−S」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。