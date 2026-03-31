DAIGO、長女が手書きした“ある曲の歌詞”を紹介「さすがDAIGOさんの娘ちゃん」「のびのびした素直な字ですね」「芸術系のセンスあるのでは？」 妻は北川景子
ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が31日までに、自身のXを更新。「娘が何かを紙に書いていた」と書き出し、長女が手書きした“ある歌詞”を紹介した。
【写真】「さすがDAIGOさんの娘ちゃん」「すごい！」長女が手書きした玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞
長女が書いていたのは玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞で、DAIGOは「字のタッチも名言風」とスケッチブックの写真を披露した。
同曲は2025年10月期放送のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌で、ドラマは家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。DAIGOは芸能界きっての競馬好きとしても知られ、長女が記した歌詞を見て「いよいよ 春G1 シーズン開幕」と気持ちを掻き立てられている様子だった。
コメント欄には「さすがDAIGOさんの娘ちゃん」「のびのびした素直な字ですね」「娘ちゃん、５歳でしょ。しっかりした字書かれますね」「すごい！」「あぁーたしかにこの部分の歌詞、 私も心に響いたなぁ」「娘ちゃんブラボー」「娘さん。芸術系のセンスあるのでは？」など、さまざまな声が寄せられている。
DAIGOは2016年1月、俳優の北川景子と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。
【写真】「さすがDAIGOさんの娘ちゃん」「すごい！」長女が手書きした玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞
長女が書いていたのは玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞で、DAIGOは「字のタッチも名言風」とスケッチブックの写真を披露した。
同曲は2025年10月期放送のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌で、ドラマは家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。DAIGOは芸能界きっての競馬好きとしても知られ、長女が記した歌詞を見て「いよいよ 春G1 シーズン開幕」と気持ちを掻き立てられている様子だった。
DAIGOは2016年1月、俳優の北川景子と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。