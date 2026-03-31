ハイヒール・モモコ、長男の結婚式での着物コーデを披露「全て手縫い刺繍の黒留です」「皆様にむちゃ褒めていただきました」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが29日、自身のインスタグラムを更新。長男の結婚披露宴で着用した着物について紹介した。
【写真】「全て手縫い刺繍の黒留です」結婚式での着物コーデ披露のハイヒール・モモコ
モモコは21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と報告。長男＆義娘との“顔出し”3ショットや夫、次男、長女も含めた家族ショットを添え、以降の投稿では式での様子を写真や動画でシェアしていた。
この日は「長男披露宴のお着物 皆様にむちゃ褒めていただきました」と評判だったという着物姿を正面と背面2枚の写真で披露。「京都のマダムにお借りしました」といい、「全て手縫い刺繍の黒留です」と明かした。
また、「姑、新郎母密着は、YouTubeでやりますねー」ともつづり、YouTubeで結婚披露宴の密着動画が公開予定であることを伝えている。
【写真】「全て手縫い刺繍の黒留です」結婚式での着物コーデ披露のハイヒール・モモコ
モモコは21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と報告。長男＆義娘との“顔出し”3ショットや夫、次男、長女も含めた家族ショットを添え、以降の投稿では式での様子を写真や動画でシェアしていた。
この日は「長男披露宴のお着物 皆様にむちゃ褒めていただきました」と評判だったという着物姿を正面と背面2枚の写真で披露。「京都のマダムにお借りしました」といい、「全て手縫い刺繍の黒留です」と明かした。
また、「姑、新郎母密着は、YouTubeでやりますねー」ともつづり、YouTubeで結婚披露宴の密着動画が公開予定であることを伝えている。