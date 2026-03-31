「CDTV」FANTASTICS木村慧人「柔ちゃんを意識した白」M!LKダンスカバー秘話に反響続々「じゅうけい尊すぎ」「ライクレ感もあった」
【モデルプレス＝2026/03/31】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が、3月30日に更新された。同日の「CDTVライブ！ライブ！」4時間スペシャル（TBS／よる7時〜）放送中の木村慧人による投稿に反響が寄せられている。
【写真】LDHイケメン、スタダアイドルメンカラ意識の純白衣装
同番組にて、木村はFANTASTICSとしてのパフォーマンスだけでなく、「踊ってみた企画」にLDH選抜として中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE／FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2※「2」は正式には「2乗表記」）とともに出演。M!LKのヒット曲「好きすぎて滅！」をパフォーマンスした。
その放送後、木村は「LDH選抜 好きすぎて滅ありがとうございました」「めちゃ楽しかったぁ！！衣装は柔ちゃんを意識した白で」と投稿。LDH選抜で着用していた上品な印象の純白衣装は、M!LK・山中柔太朗のメンバーカラーであるクリスタルホワイトを意識したものだったと明かしていた。
ドラマ「飴色パラドックス」（MBS／2023年）でカップル役を演じ、「君がトクベツ」（映画：2025年、ドラマ：MBS／2025年）シリーズでも劇中アイドルグループ「LiKE LEGEND」（ライクレジェンド／通称：ライクレ）のメンバーとして再共演したことで、深い親交が続いている2人。この投稿には「やっぱり！」「じゅうけい尊すぎる」「ライクレ感もあった」「王子様」「柔ちゃん見てたかな？」などのコメントが寄せられている。
なお、同番組にはM!LKも出演。全員が鮮やかなピンクの衣装に身を包み「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」をスペシャルメドレーで届けていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】LDHイケメン、スタダアイドルメンカラ意識の純白衣装
◆木村慧人「衣装は柔ちゃんを意識した白」
同番組にて、木村はFANTASTICSとしてのパフォーマンスだけでなく、「踊ってみた企画」にLDH選抜として中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE／FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2※「2」は正式には「2乗表記」）とともに出演。M!LKのヒット曲「好きすぎて滅！」をパフォーマンスした。
◆FANTASTICSの投稿に反響
ドラマ「飴色パラドックス」（MBS／2023年）でカップル役を演じ、「君がトクベツ」（映画：2025年、ドラマ：MBS／2025年）シリーズでも劇中アイドルグループ「LiKE LEGEND」（ライクレジェンド／通称：ライクレ）のメンバーとして再共演したことで、深い親交が続いている2人。この投稿には「やっぱり！」「じゅうけい尊すぎる」「ライクレ感もあった」「王子様」「柔ちゃん見てたかな？」などのコメントが寄せられている。
なお、同番組にはM!LKも出演。全員が鮮やかなピンクの衣装に身を包み「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」をスペシャルメドレーで届けていた。（modelpress編集部）
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