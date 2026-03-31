池江璃花子 スプリントにすべてを懸ける！ 競泳日本選手権で3冠＆5連覇達成

オフの″肉体改造″の成果が

圧倒的な強さで３冠を達成した女王の表情は、なぜか暗かった。

3月22日に最終日を迎えた競泳日本選手権で、池江璃花子（25）は50ｍバタフライ、100ｍバタフライ、50ｍ自由形の３種目の頂点に立ったが……。

「優勝はしたものの、８月のパンパシフィック選手権、９月の名古屋アジア大会の派遣標準記録をクリアできたのが50ｍバタフライだけだったのです。本人は『気持ちで負けちゃってる感じ』と反省しきりで、優勝の喜びは感じられませんでした」（現地を取材した記者）

池江は’24年、５年間闘病を続けた急性リンパ性白血病の完全寛解を報告。以前の筋力を取り戻すべく、昨オフは重りを着用した水中トレーニングに加え、マシンを使用したウェイトトレーニングに取り組んだ。自身のＳＮＳでは、綺麗に割れた腹筋を披露し、「出し切れる力は出し切りました」とコメントしている。

「標準記録を突破した50ｍバタフライは、スプリンタータイプの池江の得意種目で、新たにロス五輪の正式種目に採用されました。池江の昨年の世界ランキングは６位で、表彰台のチャンスは充分にあります。もともと泳ぐ技術は世界トップクラスの選手ですから、筋力次第でタイムは伸びる。本人は今回の結果に納得していないようですが、肉体改造の成果は少しずつ表れています」（スポーツジャーナリストの折山淑美氏）

自身４度目の五輪まで、あと２年。池江はスプリントにすべてを懸ける。

『FRIDAY』2026年