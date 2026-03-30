セカンドバッカーが、4月22日に新曲「SOS」を配信リリースすることが決定した。

新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。誰かからの連絡をきっかけに動き出す夜や、誰かとお酒を飲んだり、ラーメンを食べたりする他愛もない時間など、ありふれた日常のひとコマを切り取りながら、その中にある確かな温もりや小さな幸せを描き出している。セカンドバッカーらしい等身大のリリックと、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディーが印象的な楽曲だ。

また、本楽曲は3月31日放送のFM802『EVENING TAP』にて初オンエアされることが決定。楽曲のPre-add ＆ Pre-saveキャンペーンもスタートしており、参加者全員に「セカンドバッカー飲み会フォト」がプレゼントされる。

セカンドバッカーは、5月20日に2nd EP「あの時こうしておけばよかった」をリリース予定。同作をひっさげ6月からは全国ツアーを開催する。

デジタルシングル「SOS」 2026年4月22日(水)配信スタート

https://secondbacker.lnk.to/sos

Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーン開催中

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/74962 ■初オンエア番組情報

FM802『EVENING TAP』

3月31日(火)18:00〜21:00

DJ 浅井博章

番組HP：https://funky802.com/et/

EP「あの時こうしておけばよかった」 2026年5月20日（水）リリース

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/73925

・タワーレコード限定盤(CD＋オリジナルタオル)：3,850円(税込) / PCCI-0034

・通常盤(CD only)：2,200円(税込) / PCCI-0035 [収録曲]

1.SOS

2.喧嘩するほど

3.全部やめてやる

4.大っ嫌い

5.君の帰りを待ってる

6.特別音声番組「あの時こうしておけばよかった」（ボーナストラック） ▼初回生産分封入特典あり

※詳細後日発表 ▼タワーレコード先着購入特典

オリジナルステッカー

2nd EP「あの時こうしておけばよかった」発売記念イベント トーク＆気まぐれアコースティックライブ・CDサイン会

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/73926

5月20日(水)＠福岡・タワーアミュプラザ博多

5月21日(木)＠大阪・タワーNU茶屋町

5月22日(金)＠愛知・名古屋RAD SEVEN

5月23日(土)＠宮城・タワー仙台パルコ

5月24日(日)＠東京・下北沢BASEMENTBAR

＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞ 2026年6月13日(土) 千葉LOOK 開場16:30/開演17:00

2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS 開場16:30/開演17:00

2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎 開場16:30/開演17:00

2026年6月21日(日) 和歌山GATE 開場16:30/開演17:00

2026年6月27日(土) 前橋DYVER 開場16:30/開演17:00

2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY 開場16:30/開演17:00

2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE 開場17:30/開演18:00

2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA 開場16:30/開演17:00

2026年7月19日(日) 京都MUSE 開場16:30/開演17:00 -対バンシリーズ-

2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00

w/アルステイク 2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00

w/リュックと添い寝ごはん 2026年8月2日(日) 代官山UNIT

開場16:00/開演17:00

w/KALMA チケット

ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別

一般発売：2026年3月19日（水）21:00〜販売開始

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/