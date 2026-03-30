セカンドバッカー、新曲「SOS」配信リリース決定。FM802にてラジオ初オンエア
セカンドバッカーが、4月22日に新曲「SOS」を配信リリースすることが決定した。
新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。誰かからの連絡をきっかけに動き出す夜や、誰かとお酒を飲んだり、ラーメンを食べたりする他愛もない時間など、ありふれた日常のひとコマを切り取りながら、その中にある確かな温もりや小さな幸せを描き出している。セカンドバッカーらしい等身大のリリックと、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディーが印象的な楽曲だ。
また、本楽曲は3月31日放送のFM802『EVENING TAP』にて初オンエアされることが決定。楽曲のPre-add ＆ Pre-saveキャンペーンもスタートしており、参加者全員に「セカンドバッカー飲み会フォト」がプレゼントされる。
セカンドバッカーは、5月20日に2nd EP「あの時こうしておけばよかった」をリリース予定。同作をひっさげ6月からは全国ツアーを開催する。
デジタルシングル「SOS」
2026年4月22日(水)配信スタート
https://secondbacker.lnk.to/sos
Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーン開催中
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/74962
■初オンエア番組情報
FM802『EVENING TAP』
3月31日(火)18:00〜21:00
DJ 浅井博章
番組HP：https://funky802.com/et/
EP「あの時こうしておけばよかった」
2026年5月20日（水）リリース
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/73925
・タワーレコード限定盤(CD＋オリジナルタオル)：3,850円(税込) / PCCI-0034
・通常盤(CD only)：2,200円(税込) / PCCI-0035
[収録曲]
1.SOS
2.喧嘩するほど
3.全部やめてやる
4.大っ嫌い
5.君の帰りを待ってる
6.特別音声番組「あの時こうしておけばよかった」（ボーナストラック）
▼初回生産分封入特典あり
※詳細後日発表
▼タワーレコード先着購入特典
オリジナルステッカー
2nd EP「あの時こうしておけばよかった」発売記念イベント トーク＆気まぐれアコースティックライブ・CDサイン会
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/73926
5月20日(水)＠福岡・タワーアミュプラザ博多
5月21日(木)＠大阪・タワーNU茶屋町
5月22日(金)＠愛知・名古屋RAD SEVEN
5月23日(土)＠宮城・タワー仙台パルコ
5月24日(日)＠東京・下北沢BASEMENTBAR
＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞
2026年6月13日(土) 千葉LOOK 開場16:30/開演17:00
2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS 開場16:30/開演17:00
2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎 開場16:30/開演17:00
2026年6月21日(日) 和歌山GATE 開場16:30/開演17:00
2026年6月27日(土) 前橋DYVER 開場16:30/開演17:00
2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY 開場16:30/開演17:00
2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE 開場17:30/開演18:00
2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA 開場16:30/開演17:00
2026年7月19日(日) 京都MUSE 開場16:30/開演17:00
-対バンシリーズ-
2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO
開場16:00/開演17:00
w/アルステイク
2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall
開場16:00/開演17:00
w/リュックと添い寝ごはん
2026年8月2日(日) 代官山UNIT
開場16:00/開演17:00
w/KALMA
チケット
ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別
対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別
一般発売：2026年3月19日（水）21:00〜販売開始
https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/
関連リンク
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