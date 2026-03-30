「日経225オプション」4月限コール手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
みずほ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 346( 46)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 19( 19)
ビーオブエー証券 316( 16)
SBI証券 15( 9)
楽天証券 9( 5)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 400( 0)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
JPモルガン証券 39( 39)
SBI証券 36( 28)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 24( 24)
松井証券 12( 12)
UBS証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
みずほ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 346( 46)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 19( 19)
ビーオブエー証券 316( 16)
SBI証券 15( 9)
楽天証券 9( 5)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 400( 0)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
JPモルガン証券 39( 39)
SBI証券 36( 28)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
BNPパリバ証券 24( 24)
松井証券 12( 12)
UBS証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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