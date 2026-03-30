キウイブラザーズ、ルビーレッドのぬいぐるみエコバッグ登場! 「InRed」7月号付録、「ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「やばいな… 可愛すぎる」と話題

キウイブラザーズ、ルビーレッドのぬいぐるみエコバッグ登場! 「InRed」7月号付録、「ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「やばいな… 可愛すぎる」と話題