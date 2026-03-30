キウイブラザーズ、ルビーレッドのぬいぐるみエコバッグ登場! 「InRed」7月号付録、「ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「やばいな… 可愛すぎる」と話題
「InRed」の7月号に、ゼスプリのキウイブラザーズとコラボしたエコバッグが登場。3月30日から予約受付がスタートします!
＼ みんなにお知らせ🥝 /
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「InRed」7月号の特別付録で、
今年はレッドのぬいぐるみエコバッグが
登場するよ💓
.
🗓️予約開始: 3月30日(月)
📱予約場所: 宝島チャンネル、Amazon、
セブンネットショッピング
.
甘くておいしいルビーレッドキウイも、
全国のお店に順次お届けしていくね😉
(@zespri_jpより引用)
今回登場するのは、グリーンでもゴールドでもなく「ルビーレッド」のキウイブラザーズ。お口の中がほんのりピンクで可愛いですね。もちろん、今回もチャームタイプ。使わない時は、ぬいぐるみの中に畳んでしまっておける仕様で、バッグにぶら下げておくと注目の的に! ちなみに、昨年のグリーンに比べて一回り小さい便利なサイズ感なのだとか。
SNSで紹介されると、「うれしー! ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「うちにグリーンちゃんがいるので レッドちゃんもお迎えしたいです」「今度こそ予約して確実に入手せねば…!!」「ぬいぐるみの中に収納できるとかやばいな… 可愛すぎる」と話題に。
「InRed」7月号の発売日は6月5日なのですが、3月30日より予約受付がスタート。グリーンを持っている人も持っていない人も、ちょっとレアなルビーレッドをお迎えして、キウイブラザーズと一緒に買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか?
＼ みんなにお知らせ🥝 ／ 「InRed」7月号の特別付録で、今年はレッドのぬいぐるみエコバッグが登場するよ💓 🗓️予約開始: 3月30日(月)📱予約場所: 宝島チャンネル、Amazon、 セブンネットショッピング甘くておいしいルビーレッドキウイも、全国のお店に順次お届けしていくね😉… pic.twitter.com/wWyxtFNKrp- ゼスプリキウイ公式 (@zespri_jp) March 26, 2026
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今年はレッドのぬいぐるみエコバッグが
登場するよ💓
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📱予約場所: 宝島チャンネル、Amazon、
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甘くておいしいルビーレッドキウイも、
全国のお店に順次お届けしていくね😉
(@zespri_jpより引用)
今回登場するのは、グリーンでもゴールドでもなく「ルビーレッド」のキウイブラザーズ。お口の中がほんのりピンクで可愛いですね。もちろん、今回もチャームタイプ。使わない時は、ぬいぐるみの中に畳んでしまっておける仕様で、バッグにぶら下げておくと注目の的に! ちなみに、昨年のグリーンに比べて一回り小さい便利なサイズ感なのだとか。
SNSで紹介されると、「うれしー! ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「うちにグリーンちゃんがいるので レッドちゃんもお迎えしたいです」「今度こそ予約して確実に入手せねば…!!」「ぬいぐるみの中に収納できるとかやばいな… 可愛すぎる」と話題に。
「InRed」7月号の発売日は6月5日なのですが、3月30日より予約受付がスタート。グリーンを持っている人も持っていない人も、ちょっとレアなルビーレッドをお迎えして、キウイブラザーズと一緒に買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか?
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