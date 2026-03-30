嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」として2015年5月13日リリースの「青空の下、キミのとなり」のジャケット写真を公開した。

【写真】嵐「青空の下、キミのとなり」ジャケ写 【動画】嵐「青空の下、キミのとなり」MV

■嵐が「青空の下、キミのとなり」ジャケ写を再公開

「青空の下、キミのとなり」は、相葉雅紀が主演を務めた月9ドラマ『ようこそ、わが家へ』（フジテレビ系）の主題歌。

公開された3枚の写真には、細身パンツを履いたカジュアルコーデの5人の姿が収められている。ブルーを帯びた爽やかな写真で、屋内に見える1枚目の通常版のジャケットも、良く見ると青空が広がっている。サイドを短くカットした松本潤と二宮和也のヘアスタイルも新鮮だ。

また、3枚目では相葉を中心に横一列に並び、凛々しい表情をカメラに向けた5人の集合ショットも見ることができる。

ファンからは「みんな儚かっこよすぎて…」「お潤がイケまくってます」「ジャケ写が爆イケすぎ」「歌詞がすごくいいんだよね」「ドラマの展開に毎週キドキしてた」「MJオールバックが最高」といった声が寄せられている。

■嵐「青空の下、キミのとなり」MV