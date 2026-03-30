早く起きなければと思いながらも、つい二度寝をしてしまう…という人も多いのではないでしょうか？あるわんちゃんと家族のそんな朝の光景が尊すぎると話題になっています。

絶対に起きられなくなってしまう『最高の二度寝場所』を見つけた男の子の姿には、「お母さんの心の声が聞こえてきそうですｗ」「完全な共犯（笑）」とコメントが寄せられることに。記事執筆時点で、投稿は27万再生を突破。4000いいねを獲得し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：朝、遅刻寸前になった5歳の男の子→大型犬に顔をうずめて…可愛すぎる『共犯の様子』】

朝起きるのが苦手な息子くん

Instagramアカウント『きなこと三兄弟』に投稿されたのは、朝起きるのが苦手な男の子とわんちゃんの微笑ましいひとときの光景。

ある日の朝、ゴールデンレトリバーのきなこちゃんの飼い主さんが三男の息子くんの様子を見に行ってみると、そこにはきなこちゃんの頭に顔をつけて眠っている息子くんの姿があったそう。

息子くんは朝起きるのが苦手なのだそうで、一度起きたものの、再び眠ってしまったご様子。きなこちゃんにくっついてすやすやと眠るその姿を見ていたら、そのまま寝かせてあげたい気持ちになってしまいそうです。

ようやく起きたと思ったら…

その後、少し時間をおいて再び息子くんの様子を見に行ってみた飼い主さん。すると、そこには体を起こしてきなこちゃんにもたれかかっている息子くんの姿が。どうやら、頑張って起きられたようです。

しかし、次の瞬間…息子くんが飼い主さんの方へと顔を向けると、その目はまだしっかりと閉じていたそう。息子くんはまだ半分夢の中にいるご様子。

さらに、息子くんはきなこちゃんの体へ顔を寄せると、目を閉じたままスリスリと頬を寄せ始めたとのこと。きなこちゃんのふかふかの毛が、息子くんを再び夢の中へと誘うのでした。

『絶対に起きられなくなる場所』で二度寝を開始！

その後もなかなか起きられないご様子の息子くん。そんな息子くんを飼い主さんが再び見に行ってみたところ…なんと、今度は座っているきなこちゃんのお腹と足の間に頭を入れていたそう！

とうとう『絶対に起きられなくなる場所』に入ってしまったようです。

遅刻ギリギリの時間にもかかわらず、そんな最高の寝床で目を閉じてしまった息子くんに、焦りの表情を見せる飼い主さん。

いっぽうきなこちゃんはというと、息子くんの行動を静かに受け入れてくれていたそう。そんな大らかなきなこちゃんだからこそ、息子くんもつい安心して眠くなってしまうのでしょう。

きなこちゃんのお腹で眠る息子くんの光景には、「二度と出られなくなりそうｗ」「このぬくもりは罪」「ほっこりします♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『きなこと三兄弟』では、そんなきなこちゃんと家族たちの癒やしあふれる日常の風景が綴られています。

きなこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「きなこと三兄弟」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。