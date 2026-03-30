ABCテレビ『おはよう朝日です』きょうから新たなスタート 古川昌希アナが7代目MCに【出演者一覧】
30日からABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が古川昌希アナウンサーをメインMCに新たなスタートを切るのに伴い、出演者情報が公開された。
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。。
11年間にわたって出演していた岩本計介アナが27日をもって番組を卒業。後任として古川アナが7代目MCとしてメインMCを務める。新たな番組ビジュアルでは、ガッツポーズする古川アナの腕に、小さくなった鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナが載っている。「フルパワーでカワらない朝を」と古川アナをもじったメッセージが記載されている。
また新たなスタートに伴い、30日〜4月5日の期間中、JR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出する。
【出演者】
■月曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■火曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■水曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■木曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■金曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：鷲尾千尋
アシスタント：新貝まゆ
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：リポーター
※以上、ABCテレビアナウンサー
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。。
また新たなスタートに伴い、30日〜4月5日の期間中、JR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出する。
【出演者】
■月曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■火曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■水曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■木曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：古川昌希
アシスタント：鷲尾千尋
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：新貝まゆ
■金曜日
＜前半（前5：00〜5：59）＞
MC：鷲尾千尋
アシスタント：新貝まゆ
＜後半（前5：59〜8：00）＞
MC：小櫃裕太郎
アシスタント：大石紗椰
＜5：00〜8：00＞
サブアナウンサー：リポーター
※以上、ABCテレビアナウンサー