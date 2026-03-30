北村匠海主演『サバ缶、宇宙へ行く』ポスター解禁 主題歌はVaundy書き下ろし
4月13日スタートのフジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）のポスタービジュアルが解禁され、主題歌がVaundyの書き下ろし新曲『イデアが溢れて眠れない』に決定した。北村匠海をはじめ、出口夏希、黒崎煌代、伊東蒼、神木隆之介が登場するビジュアルも公開され、作品の世界観が明らかになった。
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとにした青春ドラマ。北村匠海が演じる新米教師・朝野峻一が、生徒たちの夢に寄り添いながら共に成長していく姿を描く。原案は、サバ缶がJAXAに認証され、ISSで宇宙飛行士が実際に食した実績を記録した書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』だ。
解禁されたポスターでは、朝野がサバ缶を掲げ、生徒たちがその先を見つめる構図が印象的だ。宇宙規模の夢に挑む登場人物たちの決意を、「思いを乗せて、走り出す」というコピーが象徴する。神木隆之介演じるJAXA職員・木島真の静かな情熱も表現され、チームとしての結束が感じられる仕上がりとなっている。
主題歌を担当するVaundyは、作詞・作曲・アレンジを自ら手がけるマルチアーティスト。新曲について「アイデアの輝きは一瞬で、弾けるような、閃光を捉えるような難しさがある。その難しさに直面してワクワクしてしまう自分の状態を表した曲」と説明。「登場人物たちもそのワクワクのバトンを繋いでいったのだと思う。視聴者にもその波紋が広がることを願っている」とコメントしている。
物語は、何気ない一言から始まる挑戦が、教師や地域、宇宙開発に関わる人々を巻き込みながら大きな夢へと発展していく過程を描く。夢を持つことの尊さや、人を信じる力、挑戦が未来を切り拓く姿をハートフルに描き出す。
【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとにした青春ドラマ。北村匠海が演じる新米教師・朝野峻一が、生徒たちの夢に寄り添いながら共に成長していく姿を描く。原案は、サバ缶がJAXAに認証され、ISSで宇宙飛行士が実際に食した実績を記録した書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』だ。
主題歌を担当するVaundyは、作詞・作曲・アレンジを自ら手がけるマルチアーティスト。新曲について「アイデアの輝きは一瞬で、弾けるような、閃光を捉えるような難しさがある。その難しさに直面してワクワクしてしまう自分の状態を表した曲」と説明。「登場人物たちもそのワクワクのバトンを繋いでいったのだと思う。視聴者にもその波紋が広がることを願っている」とコメントしている。
物語は、何気ない一言から始まる挑戦が、教師や地域、宇宙開発に関わる人々を巻き込みながら大きな夢へと発展していく過程を描く。夢を持つことの尊さや、人を信じる力、挑戦が未来を切り拓く姿をハートフルに描き出す。