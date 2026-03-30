月3万円赤字「年を取るとお金は使わないと思っていたが違った」66歳男性の年金生活
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった栃木県在住66歳男性のケースを紹介します。
年齢・性別：66歳・男性
居住地：栃木県
家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現預金：400万円
リスク資産：なし
月の収入として「世帯年金19万円、労働収入7万円」の合計26万円を得ているものの、月の生活費は「28万円」ほど。「毎月3万円くらい貯金を切り崩している」状況だと言います。
若い頃は「漠然と『年を取るとお金は使わないのでは』と考えていたがそんなことはなく、年金生活に入る前から生活レベルを意識的に下げ、かつお金の管理をしないと貯金は難しい」とあります。
物価高の影響はやはり大きいようで、特に食品の値上げによって「生活に影響が出ている。物価がみるみる上がって無駄な買い物をしなくても驚く金額になるときがある」と言います。
年金から差し引かれる税金・社会保険料についても「思ったより多く引かれていて納得できない気持ちがあります。特に健康保険料」と不満をもらしていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：yumi
年齢・性別：66歳・男性
居住地：栃木県
家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現預金：400万円
リスク資産：なし
「年を取るとお金は使わないのでは」と考えていたが……年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答したyumiさん。
若い頃は「漠然と『年を取るとお金は使わないのでは』と考えていたがそんなことはなく、年金生活に入る前から生活レベルを意識的に下げ、かつお金の管理をしないと貯金は難しい」とあります。
物価がみるみる上がり、支払いの金額に驚く日々家計の負担を減らすためにしていることとして、「なるべく買い物はまとめて買うようにする。時間があるときは図書館等に行って本を読んだり借りてきたりして有効利用しています」とのこと。
物価高の影響はやはり大きいようで、特に食品の値上げによって「生活に影響が出ている。物価がみるみる上がって無駄な買い物をしなくても驚く金額になるときがある」と言います。
年金から差し引かれる税金・社会保険料についても「思ったより多く引かれていて納得できない気持ちがあります。特に健康保険料」と不満をもらしていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)