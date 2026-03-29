Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

家でくつろぐとき、寒さは大敵。

暖房をガンガン効かせれば解決しますが、電気代もかかるし空気も乾燥する。毛布もいいけど動けなくなるとそれはそれで不便……。

そんなジレンマを解消してくれるかもしれない「モモンガ」が現在machi-yaでプロジェクトを展開中とのこと。「着る暖房」というコンセプトで、多くの支持を集めてきたシリーズの第5弾となる今回、サンプルをお借りしたので着心地をお伝えしたいと思います。

夜のひと時や休日など、自宅でのリラックスタイムに着て過ごしてみたところ、想像以上の快適さに手放せなくなってしまいました！ machi-yaでのプロジェクト期間も終了が近づいてきたので、ぜひ検討の材料にしてみてください！

羽毛布団を着ているような高い保温力

早速、「モモンガ」を着用して感じた魅力から。

まさにモモンガなシルエットもかわいい Photo: 組橋信太朗

袖を通してみてまず驚いたのが、その暖かさの質です。まるで羽毛布団の中に入ったみたいに、自分の体温を外に逃がしにくく、体の周りの空気ごとあたためてくれるような感覚に包まれます。

Photo: 組橋信太朗

暖かさのベースにあるのは、体温の熱を反射するアルミ蒸着素材や、空気をたっぷりと含んで熱を蓄えるサーモライト中綿などを重ね合わせた5層構造。

Photo: 組橋信太朗

さらに今回のモデルでは、表面にキルティングの縫い目をなくす工夫がプラスされています。中綿のキルト加工を裏地側に変更し、ミシン穴から熱が逃げるのを物理的に防ぐ構造になったことで、従来モデルよりもさらに高い保温力が期待できるというわけです。

体温を逃さず、動きやすさも抜群

Photo: 組橋信太朗

袖口や裾口もしっかりと絞られているため暖かさが外に逃げにくく、同時に動きやすさも確保されています。封筒型の寝袋をベースにしているため足回りにはたっぷりとゆとりがあり、中で足を曲げたりあぐらをかいたりしても窮屈感もなく快適です。

Photo: 組橋信太朗

さらに、同じ保温裏地を採用した「ルームソックスシューズ3」（リターンは別）も一緒に履けば、冷えがちな足先から全身まで暖かく感じられました。

Photo: 組橋信太朗

フードは着脱可能になっているため、家の中で過ごす時は外して使うと首周りがもたつかずちょうどいい塩梅。逆に、キャンプや車中泊などのアウトドアシーンでは、冷気から頭や耳を守るフードがかなり重宝しそうだと感じました。

トイレもOK。ずっと着ていられる

寝袋や着る毛布との大きな違いは、動きやすさ。

Photo: 組橋信太朗

とにかくあたたかいので、一度着たらもう脱ぎたくなくなりますが、着たまま家の中をうろつけるので、移動のたびに持ち歩かなければならない毛布よりも使い勝手が良いと感じました。

軽量で丈夫なリップストップ生地を採用しているため、着心地が軽く、長時間着ていても重さは気になりませんでした。

Photo: 組橋信太朗

さらにありがたいのが、裾を折り返してスナップボタンで留めれば、ショート丈のコートほどの長さに調節できること。お尻の高さまで裾を上げることができるので、着たままトイレにも行けてしまいます。

Photo: 組橋信太朗

スナップボタンは膝下にもあるので、ロング丈のまま歩きやすさを確保することも可能。また下のファスナーを外すだけの使い方もできるので、それぞれの快適な着方ができるのもうれしいポイントでした。

普段はクッション、いざという時は防災グッズに

室内では冬から春先まで、アウトドアでは春から秋までの3シーズンと、年間を通して活躍してくれます。

カバーが大きめなのでざっくり畳んでラクに収納できるのもうれしい Photo: 組橋信太朗

ただ、オフシーズンの収納場所に困るのが冬物アウターや寝袋の宿命。なのですが、モモンガは付属のカバーに収納することでクッションとして扱うことが可能です。

使わない時はクッションとしてリビングのソファにポンと置いておけばいいので、収納スペースで悩む必要なし。車に積み込むのもラクラクなので、防災グッズのひとつとして考えるのもありです。

また、クッションカバーにはショルダーベルトを着脱できるため、アウトドアでも便利そうです。

Photo: 組橋信太朗

部屋全体を暖めるのではなく、自分だけをしっかり暖めるパーソナルな暖房。光熱費を抑えつつ、もしものときの備えとしても頼りになる一着です。

machi-yaでのプロジェクトは終了が迫ってきているので、気になった方は以下商品ページより詳細をチェックしてみてください！

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配布枚数：先着30枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年3月31日（火）23:59 クーポン金額：3,000円OFF（支援金額30,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年3月31日（火）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

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Photo: 組橋信太朗

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、Fabreより製品の貸し出しを受けております。