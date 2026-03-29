やってきたのは人気の観光地、ニュージーランド北島。

新弟子はなんと、女優・川口春奈！

向かった先は観光地ロトルア。やってきたのは地獄の門「ヘルズゲート」。ロトルアで最も地熱活動が活発な場所。お目当ての泥はたっぷり！

続いてはニュージーランドのアクティビティ。挑戦するのはラフティング！施設としては世界最高、7mの滝落ちが体験できる。ボートに乗れるのは4人。今回は川口、大島、あさこ、よしこを選抜。コースは激流続き。一度流れ始めたら最後、息の休まるところがまるでない。いざ滝へ！ボートごと完全に水没。さらに恐怖を感じたのはこの後。それはボートのへりにつかまりながら流されるというアクティビティ。そのまま激流に突入！

続いてやってきたのはティキタプ湖。ここで行うのはSUPボクシング！川口春奈に勝ったらステーキGET！女芸人は何勝できるのか？まずはよしこ、敗退。続くあさこ、大島、鬼奴、オカリナも敗退。最後はまひる！開始早々、顔面にクリーンヒットを受け、まひるも敗退。

ご褒美はニュージーランド名物・グラスフェッドビーフ。食べられるのは新弟子・川口のみ！

続いては墨汁風船ゲーム。まずは女芸人3人でシミュレーション。あたったのはよしこだが、墨汁はほとんどオカリナに。早く当たりすぎたため、もう1回挑戦。すると風船はあさこの顔面を直撃！続いて川口、大島、まひる。川口、立つのが一瞬遅れたせいで、直撃。順番を変えて2回目。席を替えても、またも川口に直撃。

翌日、向かったのはワイトモ。ここで行うのは、笑わずに演じ切るお芝居対決。川口は笑わずに演じ切ればご褒美ゲット！もし笑ってしまったら女芸人がご褒美ゲット。

イッテQ！物語「旅と妖精」。旅人はリュックの中身を知らない。妖精は事前に入れたアイテムを使い、お芝居を続ける。

オカリナが用意したのは手羽先。川口、見事に演じ切りお土産券を獲得。続いて、よしこが用意したのはお煎餅。ここはよしこがお土産ゲット。鬼奴のアイテムは熱々のお湯。

続いて第二章。大島の顔で川口、瞬殺。アイテムはリンゴ。あさこは梅干し。まひるはにんにく。

以上、ニュージーランドツアーでした。