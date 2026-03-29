電話が1日50件→10件未満に！ コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

記事ポイント 施工管理アプリ「Kizuku」活用で電話件数を1日50件から10件未満へ削減したファーストホームが受賞自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理した別川製作所が受賞建設現場のDX推進を目的とした「Kizuku利用会社MVP賞」で2025年度は2社が表彰 施工管理アプリ「Kizuku」活用で電話件数を1日50件から10件未満へ削減したファーストホームが受賞自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理した別川製作所が受賞建設現場のDX推進を目的とした「Kizuku利用会社MVP賞」で2025年度は2社が表彰

コムテックスは、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用により現場効率化を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。

今年度は2社が受賞し、電話件数の劇的な削減や基幹システムとの完全連携など、建設現場のDXを体現する取り組みが高く評価されています。

コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

賞名:2025年度Kizuku利用会社MVP賞発表:コムテックス株式会社（富山県高岡市）受賞企業:株式会社ファーストホーム（山口県防府市）/ 株式会社別川製作所（石川県白山市）対象アプリ:施工管理アプリ「Kizuku／キズク」

「Kizuku利用会社MVP賞」は、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する企業の中から、機能をフル活用している会社や導入から運用定着までのスピードが速い会社を毎年表彰する制度です。

活用事例や運用のコツを業界全体で共有し、建設現場のDX化促進につなげることを目的として取り組みが行われています。

ファーストホーム（山口県防府市）

ファーストホームは、トーク機能を中心に元請・下請・孫請まで含めた情報共有体制を構築し、現場の見える化と連絡経路の簡略化を実現しています。

この取り組みにより、電話件数を1日50件から10件未満へと大幅に削減することに成功しています。

施工管理業務のDXを具体的な数値で証明した点が評価され、今年度のMVPに選出されています。

別川製作所（石川県白山市）

別川製作所は、自社基幹システムとのAPI連携によって受発注業務をKizuku上で一元管理し、現場情報のリアルタイム共有を実現しています。

システム間の連携を徹底することで業務効率化とDX推進の両立を体現しており、今年度のMVPに選出されています。

受賞2社の事例はいずれも、「Kizuku／キズク」の機能を自社業務フローに深く組み込むことで、測定可能な成果を生み出しています。

「Kizuku／キズク」は現場の見える化・業務の標準化・コミュニケーションの円滑化を実現する施工管理アプリであり、職人不足や技術継承の課題解決にも貢献しています。

コムテックスは施工管理・電子受発注・労務管理など幅広いシステムを展開し、建設現場全体の生産性向上を支援しています。

施工管理アプリ「Kizuku／キズク」は、電話件数の大幅削減や基幹システムとの完全連携など、建設現場の業務負荷を具体的に低減できます。

「Kizuku利用会社MVP賞」の受賞事例は、建設業界全体のDX化における実践的なロールモデルです。

職人不足や技術継承の課題を抱える建設現場に、デジタルで連携する新たな働き方を提供しています。

2025年度Kizuku利用会社MVP賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Kizuku利用会社MVP賞」はどのような基準で選ばれますか？

A. 施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の機能をフル活用している会社や、導入開始から運用定着までのスピードが速い会社が対象となります。

利用状況の数値や運用方法などをもとに選定されています。

Q. 2025年度の受賞企業はどのような成果を上げていますか？

A. ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満へ削減し、別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務の一元管理を実現しています。

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