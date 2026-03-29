『落第賢者の学院無双』PV公開で豪華キャスト4人発表
テレビアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』が、7月よりTOKYO MX、ABCテレビ、BSフジ、WOWOWほかにて放送されることが決定した。あわせてティザーPVと追加キャストが発表された。
【動画】面白そう！公開された『落第賢者の学院無双』PV公開
同作は、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルだったが、才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。400年後。前世の知識と魔術を携え二度目の転生を遂げた彼を待っていたのは、魔法文明が衰退した世界だった。奴隷の少女アナスタシア、そして名門学院の学長にして“かつての弟子”マーリンと共に、魔法学院で無双する、絶望から転生した賢者が、常識を塗り替える規格外の学院ファンタジー。
かつて魔王討伐に貢献し“雷神皇”の名を授かった大賢者・エフタルの前世の姿、そして魔法適性を持たぬまま絶望の最期を迎える姿で幕をあけるティザー映像。さらに、400年後――魔法文明が衰退した世界に転生したエフタル（CV：梅田修一朗）が、前世の知識と魔術を携えながら“最強”魔術師として覚醒していく様子が、迫力の映像で映し出されている。
幼少期のエフタルや、彼を支える母・イリア、兄・フレイザーの姿も登場。魔術適性を持たないという致命的なハンデを抱えながらも、前世で培った知識と努力によって魔導の頂を目指そうとする強い意志を持つエフタルの歩みが描かれる。
さらに奴隷として過酷な境遇に置かれていた少女・アナスタシア（CV：小山内怜央）、そしてかつての弟子であり現在は魔法学院の中枢を担うマーリン（CV：白石晴香）といったキャラクターたちも登場し、彼を取り巻く仲間たちとの出会いとともに、魔法学院を舞台に繰り広げられる爽快無双の幕開けを予感させる内容となっている。
エフタルの前世であり、魔導を極めるべく生涯を捧げた賢者/老人のエフタル役を演じるのは東地宏樹、二度目の転生直後の姿である幼少期のエフタル役を福原綾香が担当。さらに、エフタルの母・イリア役を加藤英美里、異母兄として彼を支えるフレイザー役を平川大輔が演じる。
【動画】面白そう！公開された『落第賢者の学院無双』PV公開
同作は、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルだったが、才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。400年後。前世の知識と魔術を携え二度目の転生を遂げた彼を待っていたのは、魔法文明が衰退した世界だった。奴隷の少女アナスタシア、そして名門学院の学長にして“かつての弟子”マーリンと共に、魔法学院で無双する、絶望から転生した賢者が、常識を塗り替える規格外の学院ファンタジー。
幼少期のエフタルや、彼を支える母・イリア、兄・フレイザーの姿も登場。魔術適性を持たないという致命的なハンデを抱えながらも、前世で培った知識と努力によって魔導の頂を目指そうとする強い意志を持つエフタルの歩みが描かれる。
さらに奴隷として過酷な境遇に置かれていた少女・アナスタシア（CV：小山内怜央）、そしてかつての弟子であり現在は魔法学院の中枢を担うマーリン（CV：白石晴香）といったキャラクターたちも登場し、彼を取り巻く仲間たちとの出会いとともに、魔法学院を舞台に繰り広げられる爽快無双の幕開けを予感させる内容となっている。
エフタルの前世であり、魔導を極めるべく生涯を捧げた賢者/老人のエフタル役を演じるのは東地宏樹、二度目の転生直後の姿である幼少期のエフタル役を福原綾香が担当。さらに、エフタルの母・イリア役を加藤英美里、異母兄として彼を支えるフレイザー役を平川大輔が演じる。
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