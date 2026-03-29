鳥取vs鳥栖 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](Axis)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 16 田制裕作
FW 10 三木直土
FW 19 山本颯太
監督
林健太郎
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
DF 76 磯谷駿
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 15 酒井宣福
控え
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
MF 6 櫻井辰徳
MF 13 城定幹大
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
FW 9 ジョー
監督
小菊昭雄
※14:00開始
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
FW 10 三木直土
FW 19 山本颯太
監督
林健太郎
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
DF 76 磯谷駿
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 15 酒井宣福
控え
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
MF 6 櫻井辰徳
MF 13 城定幹大
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
FW 9 ジョー
監督
小菊昭雄