[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](Axis)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 88 バーンズ・アントン

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 8 東條敦輝

MF 9 篠田大輝

MF 14 河村匠

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 34 鄭翔英

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 16 田制裕作

FW 10 三木直土

FW 19 山本颯太

監督

林健太郎

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

DF 76 磯谷駿

MF 2 松本凪生

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 20 豊田歩

MF 22 弓場堅真

FW 15 酒井宣福

控え

GK 12 松原颯汰

DF 4 今津佑太

DF 23 北島郁哉

MF 6 櫻井辰徳

MF 13 城定幹大

MF 29 田中雄大

MF 41 松岡響祈

FW 9 ジョー

監督

小菊昭雄