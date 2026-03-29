スナップエンドウのゴママヨ和え【材料】（2人分）スナップエンドウ 12~15本<ドレッシング>マヨネーズ 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1/2すり白ゴマ 大さじ 1ラー油 少々【下準備】1、スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。大きい場合は半分に切る。【作り方】1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたスナップエンドウを加えて和え、器に盛る。