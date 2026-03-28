《山手線でやられたわ スーパーでお会計する時にバッグ開いたらコンドームのゴミとナプキンの包み紙入れられてた》

3月27日、自身のXにそんな投稿をしたギャルタレントの投稿が大炎上している。

「自身のバッグを開いた写真とともに、そう投稿したのは“本音系”のギャルタレントで女性思想家の、あおちゃんぺさんです。公開された写真の中には、バッグの中に入れられたというコンドームの包装紙とナプキンの包み紙を持った彼女の手元のカットもあり、あおちゃんぺさんは冒頭の一文のあと、《女性専用車両が必要なわけだわ》とつづっています。

彼女の主張では、山手線に乗車中にバッグにゴミを入れられ、スーパーでの会計の際に初めて、バッグの中のゴミに気付いたということのようです。この通りなら、悪質すぎるイタズラです」（スポーツ紙記者）

このポストは28日現時点で、815万回のインプレッションを記録する注目度となっているが、彼女の投稿に対して、X上では

《どうせ話題作りの自作自演》

《最近数字が落ちてきて注目集める為に自演やってると疑ってる》

と虚偽を疑う声のほか、《被害に遭われたことはかわいそうだけど、なぜ男性の犯行と断定しているの？》と、男性の犯行と断定したかのような彼女の言い分にも批判が集まっている。

「あおちゃんぺさんは、そうした声にも反応。《性犯罪の99.9％は男の犯行だから。0.01の方疑うほうがどうかしてんだろ》とレスを返していますが、こうした主張に対しても『ソースください』と、ツッコミの声が寄せられています」

なぜこれほど、あおちゃんぺの“被害”を疑う声があがるのだろうか。

「あおちゃんぺさんは、2024年3月17日に、《SNSで言ってる事が私の全てであり全部真実だと思ってる人〜！！ プライベートの1割も発信してないでーす！！ エンタメなので嘘や持ってる話も当たり前にありまーす！！ てか、私の全てを実話で投稿してると思ってる人って居るの？？ 居ねぇよなぁああ〜！！》と投稿しています。また、同年4月には、《ほぼ毎日タクシー移動》とも書いていたことから、今回の投稿の内容を疑う声が多く集まっているようです」

真相は藪の中だが、被害が事実だとすればショッキングな事件なのは間違いない。

「あおちゃんぺさんは、普段から挑発的な言動で知られており、その影響でいわゆる“アンチ”と呼ばれる人たちからの嫌がらせ被害に遭うことも多いです。被害の実態がうまく伝わらないとすれば、もどかしいでしょうね」

他人のバッグにゴミを入れる行為は決して許されるものではない。