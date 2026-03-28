猫にとっての「譲り合い」とは？

おやつをあげるとき、遊んでいるとき、猫を複数飼っている飼い主さんの場合、一度にすべての猫と関わるのが難しいこともあります。

そんなとき、「お先にどうぞ」と言わんばかりに、猫たちが譲り合っているように見えることはありませんか。猫は相手のことを思いやってそうしているのでしょうか。

実は猫の世界には「譲り合い」の精神はないようです。譲り合っているように見えるのは、相手に対して遠慮しているからだといいます。

仕方なく譲る

ひとりで遊んでいたり、飼い主さんと遊んでいるところへ他の猫が来たために、最初に遊んでいた猫がおもちゃを譲るという場面を見たことがありませんか。

後から来た子におもちゃを譲ってあげているようにしか見えないのですが、実は仕方なくその場を離れていることが多いようです。楽しく遊んでいたのに、他の猫が来たことで気が削がれてしまったのでしょう。

最初に遊んでいた子は、遊びを中断されてがっかりしているかも知れません。後でふたりだけで遊んであげるなど、フォローしてあげて下さいね。

無駄なケンカは避けたい

猫はケンカ好きなイメージがあるかも知れませんが、意外と平和主義。猫社会には無用な争いを避けるというルールがあります。

マーキングのにおいでケンカになりそうな相手と接触するのを避けたり、ケンカになってもどちらかが降参すればそれ以上攻撃しません。

室内で飼われている猫にもその習性があり、できればケンカをしたくないので、相手に譲ってしまうのです。

後から来た猫におもちゃやおやつを譲ってあげるのも、ケンカになってケガをするのを防ぐため。自分から身を引いてしまいます。

子猫や病気の猫など弱い立場の猫に対しても、遠慮して身を引くことがあるようです。

タイミングが合わなかった

帰宅した際、猫が出迎えてくれると嬉しいですよね。でも、多頭飼いをしていると、出遅れてしまう猫もいます。

他の子たちのように、玄関に走ってきて迎えてくれないので、クールに見えるかも知れませんが、内心は甘えたくて仕方がないこともあるんです。

控えめな性格のため、他の猫たちに譲る形になってしまうこともあります。寂しい思いをしているかも知れません。活発な子たちの歓迎が落ち着いたら、その子ともたくさんスキンシップをしてあげて下さいね。

まとめ

猫同士で譲り合っているような仕草を見ると、褒めてあげたくなりますね。

でも、譲ってあげた猫はケンカを避けるための仕方がない行動で、内心ストレスを抱えているかも知れません。ごはんを思うように食べられていない可能性もあります。

控えめな猫に対しては、特に気にかけてあげましょう。先住猫も優先してあげて下さいね。