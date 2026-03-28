「Ｆ１・日本ＧＰ・予選」（２８日、鈴鹿サーキット）

レッドブルの控えドライバーを務める角田裕毅（２５）がトークイベントに出席した。昨年の日本ＧＰはレッドブルの正ドライバーとして１２位。今年は日本ＧＰを外から見る立場となり「昨日から見ていて、走れていないというのは複雑な気持ち」と率直な思いを口にした。

「エンジニアって、こんなに情報をもらいながらドライバーに的確なことを伝えているんだな、ということが勉強になった。今まで５年間走って知らなかった。なのに自分は最初の２年間は叫んでいて、すごく申し訳なかった。視野が広がった」と笑わせた。

現在、体のコンディションは一番良いといい「今年は走れない中で何が準備できるかというと、まずは体のことが一番。レース以外でできることは体を鍛えること。ウエートとか持久力とか含めてベストシェイプ」と明かした。

角田は２０２１年にＦ１に参戦し、日本ＧＰは一昨年に母国初入賞となる１０位に食い込んだ。今後に向けて「戻ってこられるように頑張る。探っている途中。取りあえず今年はみなさんと日本ＧＰを楽しんで、一緒に盛り上げられたらいい」と大勢のファンに呼びかけ、大きな拍手を浴びていた。