水川あさみ、愛猫との別れを報告「気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々」
俳優の水川あさみ（42）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・ニコとの別れを報告した。
【写真】思い出の写真を添え愛猫との別れを報告した水川あさみ
水川は「ニコが14歳で虹の橋を渡りました」と書き出し、「20代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています」と深い悲しみと前向きな気持ちをつづった。
「ニコ、カナダまで一緒に来てくれてありがとう。また会えるのを楽しみにしてる。心からありったけの愛を込めて」と愛情をにじませ、在りし日のニコの写真を添えている。
また19日には、夫で俳優の窪田正孝（37）も自身のインスタでニコとの別れを報告。約5ヶ月にわたる闘病生活だったと明かしていた。
【写真】思い出の写真を添え愛猫との別れを報告した水川あさみ
水川は「ニコが14歳で虹の橋を渡りました」と書き出し、「20代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています」と深い悲しみと前向きな気持ちをつづった。
「ニコ、カナダまで一緒に来てくれてありがとう。また会えるのを楽しみにしてる。心からありったけの愛を込めて」と愛情をにじませ、在りし日のニコの写真を添えている。
また19日には、夫で俳優の窪田正孝（37）も自身のインスタでニコとの別れを報告。約5ヶ月にわたる闘病生活だったと明かしていた。