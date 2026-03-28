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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゴルフは技術だけでなくギアもスコアの重要な要素。安くはない金額を注ぎ込んで揃えた相棒たちがバッグの中でガチャガチャと傷ついたり、出し入れが煩雑なのはストレスですよね？

そんな課題を解決し、キズ抑制と練習やラウンドを快適にしてくれるのが「CLUB SHIELD（クラブシールド）」。バッグ内に各クラブ別の専用部屋が生まれることで、クラブ同士の接触を防いで出し入れもスムーズになるのだそう。

おトクなセール情報もあったので、ゴルフのベストシーズンに向けて詳しくチェックしていましょう。

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美しく機能的な14本独立収納

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ゴルフバッグの多くは3〜5つの部屋に分かれており、平均3〜4本を一つのスペースに収納するのが一般的。でもこの仕様だとシャフトやグリップ部分が絡んでしまうんですよね。

一部のゴルフバッグでは14本独立タイプがありますが、好みのブランドやデザインじゃないという別の課題も。

その悩みを解消するのが「CLUB SHIELD」であり、個別収納システムを後付けできるのがポイントです。

キズを防いで出し入れも快適に

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製品本体は約85cmのロング設計でグリップまでしっかりカバー。移動中にガチャガチャと動いて発生する当たりキズも抑制可能に。

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独立収納の最大のメリットが出し入れのスムーズさ。これなら練習場やラウンドでもクラブのキズを気にせず、スマートに行動できそうですね。

パターもスッキリ収納

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パターは14本中最も短い場合が多く、バッグ内では写真左のように沈みがち。その点「CLUB SHIELD」のパター用ケースは底上げされているので、写真右のように美しく収納できますよ。

いろんなバッグに簡単インストール

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ほとんどのゴルフバッグに対応できるのも特長であり、各バッグの形状にあわせてまとめる本数も調整OK。結束バンドも付属するので安定感は十分でしょう。

紛失も抑制できる番号管理

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各ケースには番手を大きく表示を可能。ラウンド中だとうっかり忘れるケースもありますが、不足した場合には一目瞭然なので紛失抑制にもつながりますね。

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各個別ケースは多角形の筒状で向きが変わりにくいのも強み。番手ごとのマーカーも見やすくヘッドの向きもしっかり揃うので、お気に入りのクラブたちの造形美を演出可能に。

スムーズな練習やラウンドにもつながるので、スコアアップの近道として導入してみませんか？

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Source: machi-ya