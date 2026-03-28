戸田恵梨香「リブート」一香の“髪型”考察に回答「びっくりしました」
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の戸田恵梨香が28日、TBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。自身が出演している同局系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）について、視聴者から寄せられている考察の1つに言及した。＜以下ネタバレあり＞
【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優
本作にて、裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士・早瀬夏海（リブート後：幸後一香）を演じている戸田は「SNS上での考察を見ているか」という質問に「今回ちょこちょこ見ていて」と回答。続けて「1つ申し訳ないなと思ったのが、一香の前髪が降りてるときと流れてる時があって。『表に出てきてる一香が2人いるんじゃないか』っていう説があって」と視聴者の考察に触れつつ「それは本当に服に合わせたヘアメイクだったからそれは申し訳ないと思った」と明かした。また、「そこまで細かいとこまで見てるんだって思ってびっくりしました」とも語っていた。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。なお、最終回は29日に放送予定だ。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆戸田恵梨香「リブート」考察に回答
本作にて、裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士・早瀬夏海（リブート後：幸後一香）を演じている戸田は「SNS上での考察を見ているか」という質問に「今回ちょこちょこ見ていて」と回答。続けて「1つ申し訳ないなと思ったのが、一香の前髪が降りてるときと流れてる時があって。『表に出てきてる一香が2人いるんじゃないか』っていう説があって」と視聴者の考察に触れつつ「それは本当に服に合わせたヘアメイクだったからそれは申し訳ないと思った」と明かした。また、「そこまで細かいとこまで見てるんだって思ってびっくりしました」とも語っていた。
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。なお、最終回は29日に放送予定だ。（modelpress編集部）
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