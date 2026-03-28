岐阜vs長野 スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](長良川)
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 25 田中康介
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 28 藤川虎太朗
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 18 吉澤柊
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 8 近藤貴司
MF 17 忽那喬司
MF 26 中田舜貴
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 21 横山智也
MF 26 大串昇平
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 25 田中康介
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 28 藤川虎太朗
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 18 吉澤柊
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 8 近藤貴司
MF 17 忽那喬司
MF 26 中田舜貴
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税