[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](長良川)

※14:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 23 外山凌

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 21 横山智也

MF 26 大串昇平

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

MF 39 泉澤仁

MF 85 箱崎達也

FW 77 山谷侑士

FW 99 ファビオ・アセヴェド

監督

石丸清隆

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 31 牧野虎太郎

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

DF 13 附木雄也

DF 25 田中康介

MF 5 長谷川雄志

MF 6 長谷川隼

MF 28 藤川虎太朗

MF 30 野嶋圭人

FW 9 大崎舜

FW 18 吉澤柊

控え

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

MF 8 近藤貴司

MF 17 忽那喬司

MF 26 中田舜貴

MF 33 安藤一哉

FW 11 進昂平

FW 51 清水蒼太朗

監督

藤本主税