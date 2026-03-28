この冬、エアコン利用時間が多かった都道府県はどこなのでしょうか。パナソニック株式会社（東京都港区）が実施した「2026年今冬のエアコン利用と冬じまい」に関する調査によると、「秋田県」（1日平均15.28時間／2025年11月〜2026年2月合計1833.50時間）が1位となりました。なお、本記事では、専門家による次の冷房シーズンを快適に迎えるための「エアコン冬じまい方法」も解説しています。



【調査結果を見る】冬のエアコン暖房利用時間ランキング

調査は、全国の20〜60代の男女555人を対象として、2026年2月〜3月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、今冬（2025年11月〜2026年2月）の「エアコン暖房利用時間が長かった都道府県」は、1位「秋田県」（1日平均15.28時間／1カ月平均473.65時間／冬期合計1833.50時間）、2位「青森県」（同15.15時間／469.56時間／1817.66時間）、3位「岩手県」（同13.56時間／420.21時間／1626.63時間）となり、東北地方がTOP3を占める結果になりました。



全国平均は1日平均「10.89時間」、冬期合計「1306.94時間」となり、多くの地域で冬期合計1300時間を超える長時間利用が見られました。沖縄県を除くすべての地域で冬期合計は1000時間を超え、冬の厳しい寒さを反映する結果となっています。



一方、最も利用時間が少なかったのは「沖縄県」で、1日平均7.16時間、1カ月平均222.11時間、冬期合計は859.77時間でした。



また、平年同期間と比較して、「エアコン暖房利用時間が増加した都道府県」では、1位「北海道」（1日平均0.88時間増／冬期合計105.03時間増）、2位「青森県」（同0.61時間増／72.62時間増）、3位「栃木県」（同0.54時間増／65.12時間増）がTOP3となり、北日本および関東北部エリアで大きな伸びが見られます。



一方で、47位「徳島県」（同0.59時間減／70.28時間減）、46位「愛媛県」（同0.36時間減／43.68時間減）、45位「和歌山県」（同0.27時間減／32.73時間減）など、一部地域で前年より利用時間が減少しており、地域によって寒さの傾向に差があったことがうかがえました。



次に、「今年の冬、例年に比べて電気代は変化しましたか」と聞いたところ、全体の52％が「高くなった」と回答。また、「今年の冬、エアコンを連続運転する日が増えた」と答えた人は40％に上りました。



「長時間連続運転の具体的な使い方」としては、「睡眠時を除いて在宅時はつけっぱなし」（42％）、「睡眠時を含めて在宅時はつけっぱなし」（34％）、「24時間つけっぱなし」（21％）が上位となり、「室温を一定に保ちたい」（48％）、「寒く切るタイミングがなかった」（40％）、「つけっぱなしの方が電気代が安く済むと聞いた」（38％）といった理由が挙げられました。



フィルター自動掃除機能が搭載されていないエアコンを使用する人に対して、「今冬のエアコンフィルターのお手入れ状況」について調査したところ、「フィルター掃除をまったくしていない／したことがない」（33％）と回答した人が3人に1人いることが判明。



そこで、「暖房終了後の“冬じまい”の意向」について聞いたところ、66％が実施する意向を示しました。



一方、暖房終了後の“冬じまい”を「したことがない」（50％）と答えた人の理由としては、「面倒」（43％）、「やり方がわからない」（25％）、「忙しくて時間がない」（12％）、「やらなくても問題ない」（10％）といった意見が挙がりました。



電気代の上昇を実感しながらも、お手入れは後回しになりがちなエアコン。夏の冷房利用をスムーズに始めるため「エアコン冬じまい方法」について、パナソニック エアーマイスターの福田風子氏は以下のように解説しています。



掃除方法には手順があり、パーツごとに異なります。お手入れの際はけがを防ぐため、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。



▽本体お手入れ：前面パネルやルーバー、エアコン本体を清潔なやわらかい布で拭く



エアコンの前面を覆っているパネルは、多くの機種で取り外しが可能です。本体から外したら、そのまま清潔なやわらかい布で拭きましょう。そして、内部の掃除が終わってから再び取り付けます。



また、エアコンの縦羽部分を「ルーバー」と呼びます。ルーバーは隙間が狭く、掃除機などが届かないので、柔らかい布で乾拭きするようにしましょう。



エアコン本体は布で拭くだけなので、難易度は低いように感じられるかもしれません。ただ、細かい溝があったり、しつこい汚れがこびりついていたりと一筋縄にはいかない箇所でもあります。場面に応じて、乾拭きではなく水かぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭く、掃除ブラシやエアダスターなどを使い分けるといった工夫をしましょう。



▽フィルターお手入れ：ホコリは掃除機で吸い込む



エアコンの使い心地を左右するのがフィルター掃除です。基本的には、一度本体から取り外し、掃除機を使ってホコリを吸い込んでいきます。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で浸け置き洗いがおすすめです。湿っているとカビの原因にもなるのでよく乾燥させ、本体に戻しましょう。



冬じまいならではの注意ポイントとして、フィルターに自動お掃除機能が搭載されている場合も、加湿器を使用している方はしっかりとフィルターお掃除をしていただきたいです。これは、フィルターに付着したカルキが、フィルター自動お掃除機能の故障に繋がる可能性があるためです。



▽内部お手入れ：内部クリーン機能付きなら、内部クリーン運転を行う



フィルターを外した本体内部に汚れやカビが付着していたら、手が届く範囲であれば拭きとっていただき、手が届かない部分までカビの付着やカビくさいにおいがする場合にはエアコンのクリーニングをおすすめします。



お買い上げいただいた販売店や、各メーカーの修理ご相談窓口へご相談ください。クリーニング後は内部クリーン機能や送風運転を活用し、できるだけカビが発生しないようにしましょう。



▽これはやっちゃダメ！NGなお掃除とは？



エアコンのクリーニングは高い専門知識が必要です。ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤ったクリーニング方法（除菌剤やお掃除スプレーをするなど）を行うと、内部に残った洗浄剤で故障の原因につながる恐れがあります。専門業者に依頼しましょう。



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【出典】

▽パナソニック「エオリア」調べ