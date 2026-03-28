[3.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](ロートF)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 17 田村翔太

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

FW 54 川崎修平

控え

GK 15 岡田慎司

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 22 生駒稀生

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 25 小島雅也

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

FW 9 ブワニカ啓太

FW 18 大澤朋也

控え

GK 1 白井裕人

DF 2 長峰祐斗

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

MF 14 石原崇兆

MF 41 嶋田慎太郎

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

FW 13 白輪地敬大

監督

辻田真輝