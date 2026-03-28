奈良vs金沢 スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](ロートF)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
FW 54 川崎修平
控え
GK 15 岡田慎司
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
FW 18 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
FW 54 川崎修平
控え
GK 15 岡田慎司
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
FW 18 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝