秋元真夏、水着でハワイのプールを満喫「美しすぎる」「安定に肌キレイでうらやましい」 海外ロケのオフショット公開に反響
元乃木坂46の二代目キャプテンでタレントの秋元真夏（32）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。水着でハワイのプールを満喫するオフショット写真＆動画を公開した。
【写真】「美しすぎる」「安定に肌キレイでうらやましい」ハワイのプールを満喫する秋元真夏
秋元は、レギュラーを務める情報バラエティ『よるのブランチ』（TBS系／毎週水曜 後11：56〜）の5周年を記念したロケでハワイへ。
「綺麗な景色も美味しいものもたくさん満喫してきました〜!!楽しかった とんでもないご褒美旅です」と報告し、パンサー・向井慧、ミキら共演キャストと堪能したハワイ旅での思い出写真の数々を紹介した。
プールを楽しむ時間もあったそうで、プールサイドで水遊びを楽しむ様子も披露。投稿では「風強すぎて誰も入ってなかった笑」と“貸切り状態”だったことを明かしていた。
コメント欄には「風に吹かれてもかわいい保てるのさすが!!安定に肌キレイでうらやましい」「めっちゃ可愛いーーー」「足がスゴい綺麗」「美しすぎる」「リアルマーメードのまなったん」「真夏さんが楽しそうでこちらもうれしくなります」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「美しすぎる」「安定に肌キレイでうらやましい」ハワイのプールを満喫する秋元真夏
秋元は、レギュラーを務める情報バラエティ『よるのブランチ』（TBS系／毎週水曜 後11：56〜）の5周年を記念したロケでハワイへ。
「綺麗な景色も美味しいものもたくさん満喫してきました〜!!楽しかった とんでもないご褒美旅です」と報告し、パンサー・向井慧、ミキら共演キャストと堪能したハワイ旅での思い出写真の数々を紹介した。
コメント欄には「風に吹かれてもかわいい保てるのさすが!!安定に肌キレイでうらやましい」「めっちゃ可愛いーーー」「足がスゴい綺麗」「美しすぎる」「リアルマーメードのまなったん」「真夏さんが楽しそうでこちらもうれしくなります」など、さまざまな反響が寄せられている。