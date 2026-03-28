「リバプールでも覚醒した姿が見たい」乱打戦で全得点に絡む２G２A！ 22歳のドイツ代表MFに「天才すぎるだろ」「暴れてる」の声
ドイツ代表は現地３月27日に、国際親善試合でスイス代表とバーゼルにあるザンクト・ヤコブ・パルクで対戦。４−３で勝利した。
撃ち合いとなった一戦で、チームの全得点に絡んだのが、フロリアン・ヴィルツだ。
リバプールのMFは26分、ショートコーナーからファーサイドにクロスを送り、ヨナタン・ターのゴールをお膳立てすれば、45＋２分には、絶妙なラストパスでセルジュ・ニャブリの得点をアシストする。
絶好調の22歳はさらに61分、ペナ角付近でショートコーナーを受けると、そのまま右足を一閃。鮮やかなミドルシュートをゴール右に突き刺す。さらに85分には、右足でカーブをかけたコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
２ゴール２アシストのハイパフォーマンス。SNS上では「暴れてる」「ゴラッソ」「代表でのヴィルツの活躍を見ると、まだまだリバプールは活かせてない」「バケモンすぎる」「早くリバプールでも覚醒した姿が見たい」「代表のヴィルツまじでレベチだな」「やはり神」「あまりにも宝石」「天才すぎるだろ」などの声が上がった。
今季にレバークーゼンから１億1600万ポンドという巨額の移籍金でリバプールに加入したヴィルツ。ここまでは、その金額に見合う活躍ができていないと、クラブでのパフォーマンスを指摘されることもあったなか、ドイツ代表では圧倒的な存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮やかなミドルシュートなど！ ヴィルツが圧巻の２G２A！
撃ち合いとなった一戦で、チームの全得点に絡んだのが、フロリアン・ヴィルツだ。
リバプールのMFは26分、ショートコーナーからファーサイドにクロスを送り、ヨナタン・ターのゴールをお膳立てすれば、45＋２分には、絶妙なラストパスでセルジュ・ニャブリの得点をアシストする。
２ゴール２アシストのハイパフォーマンス。SNS上では「暴れてる」「ゴラッソ」「代表でのヴィルツの活躍を見ると、まだまだリバプールは活かせてない」「バケモンすぎる」「早くリバプールでも覚醒した姿が見たい」「代表のヴィルツまじでレベチだな」「やはり神」「あまりにも宝石」「天才すぎるだろ」などの声が上がった。
今季にレバークーゼンから１億1600万ポンドという巨額の移籍金でリバプールに加入したヴィルツ。ここまでは、その金額に見合う活躍ができていないと、クラブでのパフォーマンスを指摘されることもあったなか、ドイツ代表では圧倒的な存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮やかなミドルシュートなど！ ヴィルツが圧巻の２G２A！