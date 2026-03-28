ウルトラマンシリーズ60周年 最新プロモーション映像が公開 ウルトラマン＆ウルトラマンティガ＆ウルトラマンゼロが集結
1966年の放送開始から、常に人々に夢と勇気を与え続けてきた「ウルトラマン」シリーズ。2026年にウルトラマンシシリーズは60周年を迎える。大きな節目を彩るべく、2026年3月28日にアニバーサリー作品の幕開けを告げる最新プロモーション映像を公開した。
【動画】ウルトラマンシリーズ60周年の最新プロモーション映像
本映像では、シリーズの原点である「ウルトラマン」、平成三部作の金字塔「ウルトラマンティガ」、そして次世代をけん引する「ウルトラマンゼロ」の3大ヒーローが並び立つ、圧巻の「ウルトラマンシリーズ60周年記念 第4弾ビジュアル」を解禁。昭和・平成・令和と、それぞれの時代を照らした光が一つに集結する。
さらに、映像後半では、次なる時代を担う「新たな光の巨人」のシルエットが姿を現す。60年にわたり受け継がれてきた「光の絆」は、どのような形で次世代へと託されるのか。
ウルトラマンが描き続けてきた「勇気」「希望」「思いやり」。その普遍的なメッセージを未来へとつなぐ、新たな物語の始動に期待だ。
【動画】ウルトラマンシリーズ60周年の最新プロモーション映像
本映像では、シリーズの原点である「ウルトラマン」、平成三部作の金字塔「ウルトラマンティガ」、そして次世代をけん引する「ウルトラマンゼロ」の3大ヒーローが並び立つ、圧巻の「ウルトラマンシリーズ60周年記念 第4弾ビジュアル」を解禁。昭和・平成・令和と、それぞれの時代を照らした光が一つに集結する。
さらに、映像後半では、次なる時代を担う「新たな光の巨人」のシルエットが姿を現す。60年にわたり受け継がれてきた「光の絆」は、どのような形で次世代へと託されるのか。
ウルトラマンが描き続けてきた「勇気」「希望」「思いやり」。その普遍的なメッセージを未来へとつなぐ、新たな物語の始動に期待だ。