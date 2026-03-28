女子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。千葉百音（木下グループ）が228.47点で銀メダル。日本女子では19年ぶりの世界選手権ワンツーとなった。

坂本が全ての思いを4分間の演技に込めた。今季限りで引退する日本のエースにとって、競技会での現役ラストダンス。最終滑走で登場すると、持ち味を存分に発揮した。

フリー「愛の讃歌」に身をゆだね、スピードに乗る。序盤から次々にジャンプを決めると、表現面でもジャッジと観衆を魅了。演技を締めくくると何度も両拳を突き上げ、万感の涙を流した。暫定トップに立っていた千葉百音も、涙を浮かべて拍手を送った。

トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）や4回転といった高難度ジャンプは跳ばない。技の流れや表現など完成度を突き詰め、世界の第一線で戦い続けた25歳に、大歓声が降り注いだ。

場内でのインタビューでは「I’m so happy！ Very very happy. ここで最後、みなさんの前で滑れたことを嬉しく思います。ほんとにたくさんの応援ありがとうございました」と英語を交えて喜びを語った。

坂本と0.86点差のSP2位でフリーに臨んだ千葉は228.47点で銀メダル。日本女子のワンツーは2007年の安藤美姫、浅田真央以来となった。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井亜美は、合計200.00点の9位でメダルには届かなかった。



（THE ANSWER編集部）