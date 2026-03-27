東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にある「花輭（かかん）」が、OZmallアワード2026において、3年連続1位獲得＆5年連続受賞を達成。

実際に体験してよかったレストランとして、情報サイト「OZmall」の読者から支持され続けています！

浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭（かかん）」OZmallアワード2026「3年連続1位＆5年連続受賞」

場所：中国料理「花輭（かかん）」千葉県浦安市美浜1-9

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にある中国料理「花輭（かかん）」が、OZmallアワード2026で5年連続の受賞を達成。

情報サイト「OZmall」の「OZmallアワード2026」における「首都圏ビュッフェ部門口コミ年間ランキング」で、2位を獲得しました！

2022年から3年連続で1位を記録し、今回で5年連続の受賞です☆

中国料理「花輭」ランチオーダービュッフェ「美食家たちのマルシェ」

料金：

・大人 平日7,000円、土日祝8,500円

・7〜12歳 平日3,500円、土日祝4,000円

・4〜6歳 平日2,500円、土日祝3,000円

メニュー例：

・鮮やかな広東叉焼やお刺身などの前菜（※）

・蟹肉とふかひれの壺蒸し とろみスープ（※）

・ムール貝の魚香炒め

・牛肉と筍のオイスターソース炒め

・海老のマンゴーマヨネーズ

・2種の実をブレンドしたプレミアム杏仁豆腐（※）

・キーモン紅茶プリン など

※印は一回限りの提供

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

今回、首都圏ビュッフェ部門口コミ年間ランキングで2位となった、中国料理「花輭」の人気メニューはランチ限定のオーダービュッフェ。

出来立てを一人前から一皿ずつ、テーブルへ運ぶスタイルのランチは、彩り鮮やかな前菜からスタートします！

中国料理王道のスープと言われる「蟹肉とふかひれの壺蒸しとろみスープ」を堪能したあとは、約30種ある食べ放題メニューを楽しむビュッフェに。

着席したまま好きなものをタッチパネルで注文でき、出来立ての料理が席まで届けられる、オーダービュッフェです。

デザートには、甘みが特徴の”南杏”とコクが特徴の”北杏”、2つの実をブレンドしたこだわりの杏仁豆腐をラインナップ。

出来立ての料理が運ばれるたび、テーブルに小さな歓声が生まれます☆

“好きなものを、好きなだけ”オーダーできる自由さと、コース料理のような満足感があるランチ限定のビュッフェ。

その贅沢な体験が、口コミで高く評価され続けてきました！

贅沢なランチ限定ビュッフェで、中国料理「花輭」が高評価を維持。

OZmallアワード2026で「3年連続1位＆5年連続受賞」を達成した、浦安ブライトンホテル東京ベイ「花輭」の紹介でした☆

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