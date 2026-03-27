＜速報＞国内女子の宮崎大会が開幕！ “日章学園OG”3人もスタート
＜アクサレディス 初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行中。全選手がスタートホールを終えた時点で、約10カ月ぶり復帰の大山志保、飛ばし屋・入谷響、山内日菜子、申ジエ（韓国）が4アンダー・首位に並んでいる。
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1打差5位タイに金田久美子とルーキーの藤本愛菜。2打差7位タイには大里桃子、天本ハルカ、稲垣那奈子ら10人が続いている。地元・日章学園高OGの菅楓華、荒木優奈、柏原明日架の注目組は4ホールを消化。柏原が1アンダー・17位タイ、荒木がイーブンパ−・45位タイ、菅は2オーバー・91位タイにつけている。昨年覇者の工藤遥加はイーブンパー・45位タイ。2週連続優勝を狙う笠りつ子は1オーバー・71位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
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