キャベツ消費に◎ つくれぽ6000件超えの人気「コールスロー」を実際に作ってみた
家にある食材で簡単！6000人絶賛「コールスロー」を作ってみた
春キャベツがおいしい季節。やわらかくみずみずしい今こそ、たっぷり楽しみたいですよね。とはいえ、「ひと玉使い切るのは難しい……」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、クックパッドで大人気の☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、6000人が絶賛した簡単コールスローを実際に作ってみました。
【材料】（作りやすい分量）
キャベツ…150〜160g
ホールコーン缶…60g
ハム…4枚
A マヨネーズ…大さじ2
A 酢…小さじ1
A きび砂糖（または砂糖）…小さじ1/2
キャベツは塩もみしてしっかり水気をしぼる
1. キャベツはみじん切りにして塩ふたつまみ（分量外）をふり、15分ほどおいて水気をギュッとしぼります。
2. コーンは汁気を切り、ハムは1cm弱の角切りにします。
3. ボウルにキャベツ、コーン、ハムを入れ、Aと和えたら完成です。
ほんのり甘い味付けがクセになるおいしさ
食べてみると、やさしい甘さとほどよい酸味が口いっぱいに広がります。キャベツのシャキシャキとした食感も心地よく、つい箸が進むおいしさ。リピートする人が多いのも納得の、あとを引く味わいでした。
もう一品おかずがほしいときにもぴったり
実際に作った方からも、「いつもおいしい！」「子どもたちがパクパク食べました」など、好評の声が多く寄せられています。
簡単に作れて彩りも鮮やかなので、あと一品足したいときにもぴったり。付け合わせやお弁当に試してみてくださいね。
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