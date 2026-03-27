キャベツ消費に◎ つくれぽ6000件超えの人気「コールスロー」を実際に作ってみた

家にある食材で簡単！6000人絶賛「コールスロー」を作ってみた

春キャベツがおいしい季節。やわらかくみずみずしい今こそ、たっぷり楽しみたいですよね。とはいえ、「ひと玉使い切るのは難しい……」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、クックパッドで大人気の☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、6000人が絶賛した簡単コールスローを実際に作ってみました。





【材料】（作りやすい分量）



キャベツ…150〜160g



ホールコーン缶…60g



ハム…4枚



A マヨネーズ…大さじ2



A 酢…小さじ1



A きび砂糖（または砂糖）…小さじ1/2





キャベツは塩もみしてしっかり水気をしぼる

1. キャベツはみじん切りにして塩ふたつまみ（分量外）をふり、15分ほどおいて水気をギュッとしぼります。









2. コーンは汁気を切り、ハムは1cm弱の角切りにします。

3. ボウルにキャベツ、コーン、ハムを入れ、Aと和えたら完成です。





ほんのり甘い味付けがクセになるおいしさ





食べてみると、やさしい甘さとほどよい酸味が口いっぱいに広がります。キャベツのシャキシャキとした食感も心地よく、つい箸が進むおいしさ。リピートする人が多いのも納得の、あとを引く味わいでした。

もう一品おかずがほしいときにもぴったり

実際に作った方からも、「いつもおいしい！」「子どもたちがパクパク食べました」など、好評の声が多く寄せられています。

簡単に作れて彩りも鮮やかなので、あと一品足したいときにもぴったり。付け合わせやお弁当に試してみてくださいね。

『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』（宝島社）





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