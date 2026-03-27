佐久間大介＆渡辺翔太＆宮舘涼太が地元“江戸川区”特番 4月最初のTBS金曜夜はSnow Manが4時間出演
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太が4月3日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』に出演する。同日午後7時から3時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日のよる”を4時間にわたって盛り上げる。
【別カット】仲良しロケを行った佐久間＆渡辺＆宮舘
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の３人による、初の冠番組が決定！ “江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組となっている。
3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に大歓喜。同じ病院で生まれ、幼稚園も一緒だったという渡辺と宮舘、そして佐久間の実家には渡辺が親戚レベルで遊びに来ていたなど、エピソードを語ればキリがない3人が、下町ならではの魅力をお茶の間に届ける。
オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場する。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がり。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに。さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。こちらも下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。
■MCコメント
▼佐久間大介
地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち３人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！
▼渡辺翔太
台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！
▼宮舘涼太
あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います。
【別カット】仲良しロケを行った佐久間＆渡辺＆宮舘
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太の３人による、初の冠番組が決定！ “江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組となっている。
オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
記念すべき第1回のゲストには、岡田将生が登場する。実は、岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がり。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかに。さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。こちらも下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。
■MCコメント
▼佐久間大介
地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち３人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！
▼渡辺翔太
台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！
▼宮舘涼太
あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います。