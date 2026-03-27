映画「フラガール」の舞台として知られる大型レジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）が今年2月、公式Xで紹介した無料サービスがネット上で大きな話題となっています。



【写真】「これ、結構すごくないですか…？？？？」人気施設がアピールする無料サービス（実際の写真）

「みなさん…ご存知ですか…弊社、ご宿泊者の方は…なんと首都圏からの無料送迎バスがあります…！ 泊れば交通費往復タダ。ぐっすり眠って気づいたらホテル。これ、結構すごくないですか…？？？？」（公式X、2月19日の投稿から）



東京駅から同施設最寄りの湯本駅まで行く場合、一般的な運賃は、高速バスは4000円前後、電車は特急の指定席で6400円ほどかかります（いずれも大人1人、片道）。家族連れとなると、旅費だけでかなりの金額になります。



太っ腹なサービスに驚いた人は多かったようで、投稿は拡散し、リポスト（転載）は1800件以上、表示回数は159万回を超えました。コメント欄などでは「嘘でしょ！？」「知らなかった」「首都圏から無料ってすごすぎる」「気になる」「一度は行ってみたい」などの反応が。



同施設を運営する常磐興産（本社、福島県いわき市）の担当者によると、無料送迎バスのサービスは2000年から開始。車両や運転手は自社で保有せず、バス会社と提携して運行しています。



当時の営業担当者が発案し、目的は「団体旅行から個人旅行にシフトしていく中、マイカーで移動されないお客さまや、普段運転されないシニアやヤング層の集客のため」。



交通費の負担が少ないとアピールしたことで、平日でも安定した集客を確保できるようになったといいます。



採算は合うのでしょうか。



「移動手段をバスにしていただくことで、お客さまにはお帰りまでの間、ハワイアンズ内でお過ごしいただく形になります。館内でお食事や各種サービスをご利用いただくことで、赤字にはなっておりません」（同社）



首都圏からの無料送迎バスは、同施設に宿泊する利用者専用のサービス。東京、新宿、横浜、さいたま、西船橋・松戸（経由）便があり、全席指定。往路のみ、復路のみの利用も可能。所要時間は片道約3時間半ほど（休憩時間含む）。車内トイレなし。サービスエリアでの休憩あり。予約方法は、同施設の公式予約サイトから、宿泊予約とセットで申し込み。



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SNS上には同施設の無料バスを利用した人も多く、「快適でした」「途中に休憩が2回ありよかった」「運転士の方もていねいでした」「浮いた交通費はお土産や飲食代に使っています」「バスで体力温存できた」「久々に行きたくなった」などの体験談が並んでいます。



（まいどなニュース・金井 かおる）