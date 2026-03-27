『プラダを着た悪魔』放送決定 夏木マリが鬼編集長役の“金曜ロードショー・オリジナル吹替版”
映画『プラダを着た悪魔2』が、5月1日に日米同時公開される。それに先立って、4月24日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：54）で前作『プラダを着た悪魔』を放送する。
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
『プラダを着た悪魔』は、20年前の2006年に公開され、“働く女性のバイブル”と呼ばれ、時代を席巻した伝説的作品。主人公であるファッション誌の新人アシスタント・アンドレア役は、当時23歳のアン・ハサウェイが演じた。本作が出世作となり、ハリウッド・スターの階段を駆け上がってきた。“プラダを着た悪魔”こと敏腕編集長のミランダ役は、アカデミー賞を3度受賞、俳優としては最多の21回ノミネートを誇る希代の名優であるメリル・ストリープが演じる。
全世界で興行収入約3.27億ドル（約500億円）の大ヒットを記録した本作。ジャーナリスト志望で着るものにも無頓着だったアンドレアが、意に反してファッション誌で働くことになり、悪魔のような最悪の上司の下で、くじけながらもひたむきに頑張る姿は、特に働く女性たちから熱狂的支持を受け、大きな共感を呼んだ。
原作を手掛けたのは、世界的ファッション誌『ヴォーグ』で実際に編集長の助手を務めた経験のあるローレン・ワイズバーガー。自らの体験をもとに描かれた小説は03年のベストセラーとなり、日本を含む多くの言語に翻訳され何百万人もの女性たちから熱い支持を集めた。
監督は新作『プラダを着た悪魔2』でもメガホンをとるデイビッド・フランケル氏が担当。鬼編集長・ミランダ役のメリル・ストリープの声を夏木マリが務める貴重な“金曜ロードショー・オリジナル吹替版”で放送する。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
3月27日『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
4月3日『名探偵コナン 緋色の弾丸』
4月10日『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』※初放送・本編ノーカット
4月17日『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
4月24日『プラダを着た悪魔2』
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
『プラダを着た悪魔』は、20年前の2006年に公開され、“働く女性のバイブル”と呼ばれ、時代を席巻した伝説的作品。主人公であるファッション誌の新人アシスタント・アンドレア役は、当時23歳のアン・ハサウェイが演じた。本作が出世作となり、ハリウッド・スターの階段を駆け上がってきた。“プラダを着た悪魔”こと敏腕編集長のミランダ役は、アカデミー賞を3度受賞、俳優としては最多の21回ノミネートを誇る希代の名優であるメリル・ストリープが演じる。
原作を手掛けたのは、世界的ファッション誌『ヴォーグ』で実際に編集長の助手を務めた経験のあるローレン・ワイズバーガー。自らの体験をもとに描かれた小説は03年のベストセラーとなり、日本を含む多くの言語に翻訳され何百万人もの女性たちから熱い支持を集めた。
監督は新作『プラダを着た悪魔2』でもメガホンをとるデイビッド・フランケル氏が担当。鬼編集長・ミランダ役のメリル・ストリープの声を夏木マリが務める貴重な“金曜ロードショー・オリジナル吹替版”で放送する。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
3月27日『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
4月3日『名探偵コナン 緋色の弾丸』
4月10日『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』※初放送・本編ノーカット
4月17日『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
4月24日『プラダを着た悪魔2』