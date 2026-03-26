なにコレ可愛いぃぃーーー♡【セリア】自分だけのカスタマイズが楽しめる！「キーホルダー」

【セリア】では、好きなキャラクターや推しの小さめグッズなどを自由に組み合わせて持ち運べる、カスタマイズ性の高いキーホルダーが登場しています。プチプラながら、工夫次第で世界に一つだけの特別なチャームを作れるのは、推し活にとっても嬉しいポイントです。今回は、簡単アレンジが楽しめる優秀なキーホルダーをご紹介します。

推しを詰め込める「バインダーアルバムキーホルダー ハート」

ハートの形状が目を引く、ミニサイズのバインダーアルバム型のキーホルダーです。3枚あるアクリル板の両面にお気に入りのシールを貼って、自分だけの小さなシール帳を作ることができます。リングから外せば1ページずつに分けることも可能です。

ニックとジュディのシールでオリジナルキーホルダーに！

こちらは『ズートピア』のニックとジュディのシールを貼ったようです。透明さを活かしてキャラクター同士の重なり具合を計算しながらレイアウトすることで、バランスの良いデザインに仕上がっています。

お菓子の袋をモチーフにした、遊び心あふれるデザインのフレームキーホルダー。@ftn_picsレポーターともさんによると「3層構造になっていて、真ん中に推しのアクリルスタンドなどを入れて持ち運べます」とのこと。枠内のサイズは約50 × 50 × 厚み3mmとゆとりがあるため、小さなパーツを組み合わせて、オリジナルの世界観を表現できそうです。

お気に入りを閉じ込めた煌めく世界

ティンカー・ベルのチャームやビーズ、黄色いお花モチーフを入れたカスタマイズ例です。中身がシャカシャカと動く仕様が楽しさを演出し、妖精の幻想的な雰囲気と植物の彩りが相まって、見ているだけで心が和む仕上がりになっています。推しアイテムを、飾りながら大切に持ち運びたい時にも活躍しそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里