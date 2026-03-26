3月24日、元「KAT-TUN」の赤西仁が、都内でおこなわれた「シーバスリーガル カクテルイベント」にスペシャルゲストとして登場した。国内での活動も増えるが、SNSではビジュアルの変化が話題になっている。

ソロアーティストとして、海外を中心に活動していた赤西だが、最近は日本での露出も増えている。

「3月16日から放送されているコーセーのヘアケアブランド『スティーブンノル』のCMに出演しています。シャワーシーンにも挑戦した大人の魅力を感じさせる内容で、ファンからも好評です。さらに、28日にはバラエティ番組『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（日本テレビ系）への出演も発表されています」（スポーツ紙記者）

スティーブンノルのCMでは、そのビジュアルに多くの称賛が寄せられた。一方で、Xでは

《赤西仁ってこんな顎してたっけ…？》

《赤西くん顎どうしたん》

など、赤西の “顎の変化” に驚く声があがっている。

「もともと、面長の顔立ちの赤西さんですが、以前に比べて、顔まわりがスッキリやせた印象を受ける人が多かったようです。また、近年はひげを生やし、ボリュームのあるヘアスタイルが多かったのに対し、CMではひげを剃り、サイドや襟足を軽くしていたため、イメージが変わったのかもしれません」（芸能記者）

仕事も順調だが、プライベートも順風満帆のようだ。2023年に黒木メイサとの離婚を発表しているが、2025年5月には、「NEWSポストセブン」で広瀬アリスとの交際が報じられた。2人で買い物するツーショット写真が掲載されるなど、“新たな恋” が注目を集めた。

「これまで数多くの浮名を流してきた赤西さんですが、お相手にはわかりやすい共通点があります。過去に噂があった女性を振り返ると、上原多香子さん、加藤ローサさん、そして、黒木さんなどです。いずれの女性も『エキゾチック系』な顔立ちをしているのです」（民放ディレクター）

交際報道から1年が経とうとしているが、2人の恋の行方は、はたして──。