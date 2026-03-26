50代で早期リタイア可能！ 気になる老後資金、FPが「足りる」と語った3つの事例
50代は定年が現実味を帯び、老後の生活設計に不安を感じる時期です。
皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする「マネープランクリニック」から、状況は違えどそれぞれに重い悩みを抱える50代の3つの相談事例をピックアップ。ファイナンシャル・プランナーが「老後資金は足りる」と太鼓判を押したその具体的な根拠とプロフィールを詳解します。
■相談者のプロフィールと背景
「夫婦ともにがんに罹患（りかん）し現在は定期検査で通院中。住宅ローンはなく、家賃収入という副収入あり。その収入10万円を含め、月24万7000円の貯蓄ができています」
家族構成：夫（55歳）、本人（52歳）、子ども2人は独立
住居の状況：持ち家（一戸建て）。がん団信により住宅ローンはなし
資産内訳：金融資産は定期預金3860万円（夫名義860万円、本人名義550万円、相続分2200万円、家賃口座250万円）、普通預金40万円、iDeCo150万円の合計4050万円。別にローンなしの賃貸物件所有（3年以内に2000万円で売却予定）
退職金・年金：退職金は夫婦合計で700万円。年金額（65歳〜）は夫188万円、本人135万円（見込み）
希望する老後：夫60歳定年時に同時退職し、夫婦で月計20万円程度のバイトでのんびり暮らしたい
■FP藤川太の診断
最大のポイントは「住宅ローンがない」ことと「高い貯蓄能力」です。年間で約474万円の貯蓄ができており、夫の定年までの5年間で資産は7120万円（退職金含む）に達します。定年後に夫婦で計20万円のバイトをすれば、65歳時点でも6570万円が残る計算です。その後、年金と個人年金の受取が始まれば、夫94歳時でも3000万円が残り、生涯マイナスになる心配はありません。
■相談者のプロフィールと背景
「54歳会社員、貯蓄1億4000万円。家族との時間を大切にしたいという思いから、海外単身赴任中で早期リタイアを熱望。退職金がないことや、将来のインフレによる資産目減りが不安。毎月100万円、ボーナス年500万円という貯蓄ペースです」
家族構成：本人（54歳）、妻（48歳）、子ども2人（27歳、22歳）
住居の状況：神奈川県に持ち家あり。実家も相続済み
資産内訳：金融資産1億4000万円。さらに外貨建て個人年金保険（現在のレートで計約4500万円）を保有
退職金・年金：退職金なし。年金額（65歳〜）は本人が月17万円（額面）、妻は主に第3号被保険者としての受給を想定
希望する老後：早期退職しフルリタイア希望。キャンピングカーでの国内旅行、リフォーム（300万円）、車購入（500万〜600万円）を予定
■FP井戸美枝の診断
不確定要素はあるものの、このまま早期退職されても老後資金で困ることはほぼないと考えます。公的年金とは別に計1億8500万円の老後資金が準備できていることが決定的な安心材料です。早期リタイア後の10年間に、生活費やリフォーム・車購入などで計6000万円使ったとしても、65歳時点での手持ち資産は1億3000万円残ります。本人100歳、妻94歳の時点でも、7000万円近く残る計算となり、インフレを加味しても資産が底を突く可能性は極めて低いです。
■相談者のプロフィールと背景
「54歳公務員、貯蓄8150万円。うつ病で55歳でのフルリタイアを決断し、将来は夫婦で介護施設に入ることが目標。現在の資産は約8150万円（貯蓄1000万円＋投資7150万円）。退職金（約2000万円弱）を含めれば1億円超の資産になりますが、可能でしょうか」
家族構成：本人（54歳）、妻（51歳）、子どもなし
住居の状況：持ち家（一戸建て）。リフォーム予算400万円、車買い替え300万円を想定
資産内訳：金融資産8150万円。不定期支出は株の配当金で賄っています
退職金・年金：退職金約2000万円弱。年金額（65歳〜）は本人200万円、妻170万円（いずれも年額）の見込み
希望する老後：55歳で完全引退。将来的に自宅介護が大変になれば、金銭的無理のない介護施設に入りたい
■FP井戸美枝の診断
老後資金は十分足ります。公務員としての年金が手厚いのが大きな強みです。55歳からフルリタイアしても、65歳時点の金融資産は約7300万円残ります。年金受給が始まれば、生活費を差し引いても年間50万円の黒字になる試算です。75歳から高額な介護施設（入所金2000万円、月25万円）を利用しても、3000万円以上の資産が手元に残る計算になります。
「足りるかどうか」の不安は、具体的な試算をすることで「安心」に変わります。自分の家計状況と照らし合わせて、攻めのリタイアか、守りの継続かを検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事はマネープランクリニックに寄せられた相談内容を分かりやすく再構成したものです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About 編集部)
皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする「マネープランクリニック」から、状況は違えどそれぞれに重い悩みを抱える50代の3つの相談事例をピックアップ。ファイナンシャル・プランナーが「老後資金は足りる」と太鼓判を押したその具体的な根拠とプロフィールを詳解します。
事例1：夫婦ともにがんに罹患。老後はバイトでのんびり暮らせる？
■相談者のプロフィールと背景
「夫婦ともにがんに罹患（りかん）し現在は定期検査で通院中。住宅ローンはなく、家賃収入という副収入あり。その収入10万円を含め、月24万7000円の貯蓄ができています」
住居の状況：持ち家（一戸建て）。がん団信により住宅ローンはなし
資産内訳：金融資産は定期預金3860万円（夫名義860万円、本人名義550万円、相続分2200万円、家賃口座250万円）、普通預金40万円、iDeCo150万円の合計4050万円。別にローンなしの賃貸物件所有（3年以内に2000万円で売却予定）
退職金・年金：退職金は夫婦合計で700万円。年金額（65歳〜）は夫188万円、本人135万円（見込み）
希望する老後：夫60歳定年時に同時退職し、夫婦で月計20万円程度のバイトでのんびり暮らしたい
■FP藤川太の診断
最大のポイントは「住宅ローンがない」ことと「高い貯蓄能力」です。年間で約474万円の貯蓄ができており、夫の定年までの5年間で資産は7120万円（退職金含む）に達します。定年後に夫婦で計20万円のバイトをすれば、65歳時点でも6570万円が残る計算です。その後、年金と個人年金の受取が始まれば、夫94歳時でも3000万円が残り、生涯マイナスになる心配はありません。
事例2：54歳、早期リタイア希望。退職金はないが可能？
■相談者のプロフィールと背景
「54歳会社員、貯蓄1億4000万円。家族との時間を大切にしたいという思いから、海外単身赴任中で早期リタイアを熱望。退職金がないことや、将来のインフレによる資産目減りが不安。毎月100万円、ボーナス年500万円という貯蓄ペースです」
家族構成：本人（54歳）、妻（48歳）、子ども2人（27歳、22歳）
住居の状況：神奈川県に持ち家あり。実家も相続済み
資産内訳：金融資産1億4000万円。さらに外貨建て個人年金保険（現在のレートで計約4500万円）を保有
退職金・年金：退職金なし。年金額（65歳〜）は本人が月17万円（額面）、妻は主に第3号被保険者としての受給を想定
希望する老後：早期退職しフルリタイア希望。キャンピングカーでの国内旅行、リフォーム（300万円）、車購入（500万〜600万円）を予定
■FP井戸美枝の診断
不確定要素はあるものの、このまま早期退職されても老後資金で困ることはほぼないと考えます。公的年金とは別に計1億8500万円の老後資金が準備できていることが決定的な安心材料です。早期リタイア後の10年間に、生活費やリフォーム・車購入などで計6000万円使ったとしても、65歳時点での手持ち資産は1億3000万円残ります。本人100歳、妻94歳の時点でも、7000万円近く残る計算となり、インフレを加味しても資産が底を突く可能性は極めて低いです。
事例3：54歳、うつ病で1年後に退職。将来は介護施設に入りたい
■相談者のプロフィールと背景
「54歳公務員、貯蓄8150万円。うつ病で55歳でのフルリタイアを決断し、将来は夫婦で介護施設に入ることが目標。現在の資産は約8150万円（貯蓄1000万円＋投資7150万円）。退職金（約2000万円弱）を含めれば1億円超の資産になりますが、可能でしょうか」
家族構成：本人（54歳）、妻（51歳）、子どもなし
住居の状況：持ち家（一戸建て）。リフォーム予算400万円、車買い替え300万円を想定
資産内訳：金融資産8150万円。不定期支出は株の配当金で賄っています
退職金・年金：退職金約2000万円弱。年金額（65歳〜）は本人200万円、妻170万円（いずれも年額）の見込み
希望する老後：55歳で完全引退。将来的に自宅介護が大変になれば、金銭的無理のない介護施設に入りたい
■FP井戸美枝の診断
老後資金は十分足ります。公務員としての年金が手厚いのが大きな強みです。55歳からフルリタイアしても、65歳時点の金融資産は約7300万円残ります。年金受給が始まれば、生活費を差し引いても年間50万円の黒字になる試算です。75歳から高額な介護施設（入所金2000万円、月25万円）を利用しても、3000万円以上の資産が手元に残る計算になります。
50代のジャッジのポイントは？3つの事例に共通するのは、「50代時点で一定以上の資産を築けていれば、早期退職や病気によるリタイアも十分に可能」ということ。
「足りるかどうか」の不安は、具体的な試算をすることで「安心」に変わります。自分の家計状況と照らし合わせて、攻めのリタイアか、守りの継続かを検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事はマネープランクリニックに寄せられた相談内容を分かりやすく再構成したものです
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(文:All About 編集部)