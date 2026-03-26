【魔物（マンドラゴラ）ってバレたら討伐ですか？ ～花の魔女のほほえみは勘違いの種を蒔く～】 4月2日18時 連載開始

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アース・スター エンターテイメントは、同社が運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」にて、「魔物（マンドラゴラ）ってバレたら討伐ですか？ ～花の魔女のほほえみは勘違いの種を蒔く～」の連載を4月2日18時より開始する。

本作は、マンガ・大林ポチ子氏、原作・Mikura氏、キャラクター原案・中西達哉氏による異世界転生ファンタジー。

【あらすじ】

不遇な死を迎えたミサキは、叫ぶだけで殺戮モンスターと化す規格外マンドラゴラに転生する！

今度こそは幸せな人（魔？）生を謳歌するために、なんとか人の形になったものの、

喋れないせいであらゆる勘違いを巻き起こし、人々から “花の魔女” と崇められることに…。

魔物だとバレたら討伐される恐怖に怯えつつ、のんびりライフ目指して大奮闘！！

【キャラクター紹介】

ミサキ

元いた世界では不遇な生活をしていたが、異世界に転生してハッピーライフを目指すマンドラゴラ。

のんびり過ごしたいのに、その規格外な力ゆえに周囲から勘違いされ崇められていく。

レオハルト

聖騎士団隊長。他人に嫌悪感と憎悪を抱かせる呪いのせいで孤独感を抱えていたが、分け隔てなく接してくれたミサキに陶酔していく。

ニコラウス

天才魔導士。実験のためにミサキを含むマンドラゴラたちを植えた張本人。世界でたった一人残された魔族。

ノエル

狼の獣人。魔物に襲われ倒れていたところを美咲に救われた。ミサキを慕い、一緒に行動するようになる。

【試し読み】