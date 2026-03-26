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YouTubeチャンネル「ゆるりとズボラ飯」が、「炊飯器でワンタップ【激うまプルドポーク】角煮を超えた簡単レシピ！安くて美味い節約ズボラ飯」と題した動画を公開しました。動画では、豚肩ブロック肉と炊飯器を使って、火を使わずに本格的な「プルドポーク」を作る方法を紹介しています。



調理のポイントは、お肉の下準備です。600gの巨大な豚肩ブロック肉の全体にフォークで穴を開け、塩胡椒をすり込みます。その後、お肉を炊飯器に入れ、調味料を注ぎ入れます。ビールの泡が消えるのを待ってから炊飯を行うのがコツです。



出来上がったプルドポークは、手で簡単にホロホロと崩れるほどの柔らかさです。



動画の最後では、たっぷりのプルドポークをパンに挟み、チーズを乗せてこんがり焼いた食欲をそそるホットドッグにアレンジしています。休日のランチや、おもてなし料理としても活躍しそうな絶品レシピ。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



※調理に不向きな炊飯器もあるため、調理前に「取扱説明書」の「安全上のご注意」や「ガイド」をご確認ください



【材料】

・豚肩ブロック 600g

・水 150ml（水分が減っていた場合に追加）



【調味料】

・塩胡椒 適量

・醤油 大さじ3

・ケチャップ 大さじ3

・砂糖 大さじ2（ビール使う時のみ）

・にんにくチューブ 3cm（またはガーリックパウダー 小さじ1～2）

・ビールorコーラ 350ml（コーラの場合は砂糖不要）



※5.5合炊きの炊飯器使用



【作り方】

1. 600gの豚肩ブロック肉の全体にフォークで穴を開ける。

2. 炊飯器の釜に肉を入れ、塩胡椒をかけて手ですり込む。

3. 醤油、ケチャップ、砂糖、にんにくを加える。

4. ビールまたはコーラを注ぎ入れる。

5. 炊飯器にセットし、表面の泡が無くなったら「普通炊飯」を開始する。

6. 炊飯が終わったら肉をひっくり返す。1回目で水分が減っていたら水を150ml追加する。

7. 「早炊き」で再度炊飯する。

8. 早炊き炊飯後、4時間「保温モード」で放置する。

9. 取り出した肉を、手やフォークで細かくほぐして完成。