【ミステリーチャンネル 4月ラインナップ】コージー・ミステリーが続々登場！『シェパード警部』シーズン11も独占日本初放送

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの4月のラインナップをご紹介。近年人気のコージー・ミステリーを贈るホールマーク・ミステリー特集のほか、ニュージーランド発の人気ミステリー『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』のシーズン11も独占日本初放送に！

ホールマーク・ミステリー特集

世界最大のグリーティングカード会社であるHallmark Cardsが母体の、アメリカで人気のミステリー専門チャンネルHallmark Movies & Mysteries（現名称はHallmark Mystery）がお届けするテレビシリーズを特集！ ミステリーの中に恋愛、友情、家族愛が散りばめられ、グリーティングカードをもらった時のようなドキドキやときめきが感じられる、心温まるコージー・ミステリー。

『元検察官ヘイリーの推理ファイル』

4月12日（日）16：00より一挙放送（全3話／字幕版）

元検察官であり、著名なテレビ司会者であるナンシー・グレースのベストセラー小説の登場人物に基づいて制作されたテレビシリーズ『元検察官ヘイリーの推理ファイル』。聡明で鋭い観察力を持つ元検察官のヘイリーは、セラピストとして他者を助ける新たな道を見出す中で次々と事件捜査に巻き込まれるが、独自のスキルで難事件を解決していく。

ケリー・マーティン演じる主人公のヘイリー・ディーンは元検察官。現在はセラピストとして活動しているが、友人やクライアントが事件に巻き込まれると、事件解決に挑むことに。心理学の知識と検察官時代の鋭い直感を駆使し、周囲で起こる事件を解決に導いていく。シリーズを通して、彼女の恋人が殺された過去の未解決事件の謎も重要なテーマとして描かれている。

本シリーズの原案者であるナンシー・グレースは、アメリカ人で知らない人はいない有名人。検察官を務めた後、法律関連のテレビ番組で犯罪撲滅のために尽力しており、そんな自身の人生が本作には色濃く反映されている。グレース自身、結婚式直前に婚約者を殺されるという悲劇に見舞われており、その事件後は検察官としての仕事に全身全霊を捧げた。そんな暗黒の時期に、元検察官からセラピストへと転身したヘイリー・ディーンというキャラクターを思いついたという。ヘイリーという名前はハレー彗星に因んでおり、娘につけたいと思っていた名前だという。

＜「〜死を呼ぶ結婚〜」あらすじ＞

画廊のオーナーが遺体で発見され、ヘイリー・ディーンは友人で刑事のダニー・モーガン、フィンチャー・ガーランド、シャーリーン・“モンティ”・モンゴメリーらと事件の調査を始める。ヘイリーは最近、再会したばかりの大学時代の友人クライド・ベネットとともに画廊を訪ねるのだが…。

『モーニングショー・ミステリー』

4月19日（日）16：00より一挙放送（全3話／字幕版）

人気レストランのオーナーシェフであり、朝の情報番組のコーナー司会者でもあるビリー・ブレッシングスが、プロのシェフとしての鋭い感覚と、メディア人としての情報網を駆使して身近で起こる殺人事件を解決していく！ アメリカの国民的お天気キャスターで司会者のアル・ローカーが執筆した小説を原作とした人気テレビシリーズが『モーニングショー・ミステリー』だ。

ビリー・ブレッシングスはレストランのオーナーシェフとして朝の番組で料理コーナーを担当しているが、彼女の周りではいつも事件が発生。友人や知人が事件に巻き込まれると、ビリーは好奇心旺盛でおせっかいな性格から、刑事イアン・ジャクソンの協力を得ながら、身近な人々を有罪にする可能性のある謎を深く掘り下げ、事件解決のため捜査に当たる。

原作者のアル・ローカーは40年以上にわたるテレビ出演と14回のエミー賞受賞経験を持つ、アメリカで最も愛されている気象予報士の一人。料理本から実話まで評価の高い本を出版している多作な作家でもあり、本作は彼の代表作の一つであるミステリー小説「The Morning Show Murders」のドラマ化となる。長年モーニングショーの顔として活躍し、テレビ業界の裏側を知り尽くした彼だからこそ描ける、リアリティあふれる設定が見どころとなっている。

＜「〜殺意の行方〜」あらすじ＞

ブレッシングス・キッチンの元スタッフ、ケイティ・サンダースがテレビスターになった。ケイティを脅していた人物が殺され、彼女が捜査対象になったため、ビリー・ブレッシングスは事件の捜査に関わっていく。次々と出てくる証拠と容疑者をふるいにかけながら、ビリーは友人の容疑を晴らそうとする。

『郵便探偵 ロストレターズ・ミステリー』新エピソード

4月5日（日）16：00より一挙放送（全5話／字幕版）

郵便局員4名が配達不能の郵便物をしかるべき受取人に届けるため、郵便探偵チームに大変身！ 手紙や小包を届ける過程で、人の命を救い、犯罪を解決し、古い愛を復活させ、そして受取人たちの未来を変えていく異色のロマンティック・ミステリーだ。2013年のスタート以来、コアなファンも存在する人気シリーズ。今回は、本国で2025年に放送された最新話を含む新エピソード全5話を放送する。

＜「1マイルの愛」あらすじ＞

ニューオーリンズで出会った売れないミュージシャンのゲイブと、バーの女性オーナー、ハティ。都会の片隅に生きる孤独な二人の大人は、音楽を通じた不器用な関係を続けていた。ところがハリケーンが二人を引き裂き、彼らはそれぞれ避難生活を送ることに。ゲイブは彼女に思いを綴るが、手紙は宛先不明となりDLO（遺失郵便課）に届けられる。郵便探偵チームのリーダーであるオリバーたちは手紙をハティに届けようとするのだが…。

ゴールデン・ウィーク 最新シーズン登場！

毎年4月末から5月頭にかけて休みが連なるゴールデン・ウィーク。どこかに出かけるのもいいけれど、家でゆっくり過ごすなら、『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』の最新シーズンを楽しんでみては？

『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン11

4月29日（水・祝）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

★シーズン1〜10…4月25日（土）6：00より一挙放送

“ニュージーランドのバーナビー警部”とも称される話題のミステリーの最新シーズンが登場！ 一見のどかで平和な小さな町ブロークンウッドで起こる不可解な殺人事件を、捜査の始めに遺体に話しかけることをポリシーとする変わり種のシェパード警部が相棒クリスティンとともに解決していく。

＜シーズン11第1話あらすじ＞

1980年代に人気を博したバンド“ストールン・アロー”のライブ後、熱烈なファンであるペギーが鐘の塔から落下して死亡する。彼女はまるで天から降ってきたようで、誰も身元を知らない。バンドのメンバーに聞き込むが詳しく知る者はおらず、ボーカルのジェームズは彼女は40年ぶりに急に現れたと語る。ペギーが40年もの時を経てジェームズを訪ねてきたのは、ある大事なことを伝えるためだったのだが…。

1日まるごと獣医ヤコブス

過去何度かに分けて放送してきたドイツの国民的ドラマ『獣医ヤコブスの事件簿』より、最初の12話を一挙放送！

『獣医ヤコブスの事件簿』

4月30日（木）6：00より一挙放送（全12話／字幕版）

2014年からドイツで放送され、800万人以上の視聴者数を獲得し、現在も続いている大人気クライムドラマシリーズ。海沿いの静かな村にやってきた人間嫌いの元警察官、獣医ヤコブスが、村で起こる不可解な事件に次々と巻き込まれる…！

かつてハンブルクで警察官をしていたものの人間嫌いのハウケ・ヤコブスは警察を退職後、心機一転、獣医として人生を再スタートさせるべく、海沿いの村シュヴァニッツに移住。古い船を買って住み、地元の獣医が亡くなったため、その診療所を引継ぎ、もともと診療所で働いていた助手のユーレ・クリスティアンゼンを雇う。警察官としての人生から距離を置き、シュヴァニッツで平穏に暮らすことを願うヤコブスだったが、知らず知らずのうちに事件に巻き込まれることに。タフな地元警察官ローナ・フォークト、陽気でおしゃべりな助手のユーレとともに、一見静かで平穏な村に潜む事件に挑む！

＜第1話あらすじ＞

海沿いの小さな村、シュヴァニッツに越してきた獣医のヤコブスは、その初日、暴走車が海に飛び込むのを目撃する。自殺したと思しき運転手は、偶然にも村の獣医だった。ヤコブスは、同じく現場に居合わせた警察官のローナから、死んだ獣医の動物病院を引き継ぐよう提案される。その翌日、浜辺を散歩していたヤコブスは、再び事件に遭遇。漂着した船の中で、男二人が死んでいるのを発見する。砂浜には何者かの足跡が残されていて…。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

4月はアガサ・クリスティー作品をまとめて放送！ 13シーズン続いた『名探偵ポワロ』と、大胆な脚色が特徴の『アガサ・クリスティー ミス・マープル』がシーズン1からスタートするほか、名優ヒュー・ローリー（『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』）が監督・脚本・製作総指揮・出演を兼任したリミテッドシリーズ『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』も楽しむことができる。

4月1日（水）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14【字】

4月1日（水）24：15〜 『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン2【字】

4月2日（木）11：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン1【二】

4月3日（金）16：00〜 『赤毛探偵ルビー』【字】

4月3日（金）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン3【字】

4月4日（土）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン2【二】

4月4日（土）16：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン1【二】

4月4日（土）23：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン2【二】

4月7日（火）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン3【二】

4月7日（火）16：00〜 『農家刑事とパリジェンヌ刑事の捜査ファイル』【字】

4月9日（木）19：55〜 『シェトランド』シーズン8【字】

4月9日（木）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン4【字】

4月10日（金）11：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン4【二】

4月10日（金）20：00〜 『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン4【字】

4月11日（土）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン5【二】

4月11日（土）16：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン3【二】

4月11日（土）23：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン4【二】

4月13日（月）13：35〜 『名探偵ポワロ』シーズン6【二】

4月13日（月）20：00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4【字】

4月15日（水）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン7【二】

4月15日（水）20：00〜 『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』シーズン3【字】

4月15日（水）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5【字】

4月16日（木）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン8【二】

4月17日（金）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン9【二】

4月17日（金）16：00〜 『フォトグラファーは名探偵』【字】

4月18日（土）16：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン5【二】

4月18日（土）23：50〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン6【二】

4月19日（日）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン10【二】

4月19日（日）21：15〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン5【字】

4月19日（日）24：50〜 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン6【字】

4月20日（月）16：00〜 『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』【字】

4月21日（火）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン11【二】

4月21日（火）22：00〜 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6【字】

4月23日（木）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン12【二】

（海外ドラマNAVI）

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