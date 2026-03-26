推しフレーバー1位の「ラブポーションサーティワン」が本格アイスケーキに!「31チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」発売

B‐Rサーティワンアイスクリームは、アイスクリームケーキ「31PÂTISSERIE(サーティワンパティスリー)」シリーズから、新商品「31チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」を2026年4月1日に発売する。

【商品画像はこちら】「ラブポーションサーティワン」を使った新作アイスケーキ、ハート型菓子やロゴ入りのチョコレートプレートをトッピングした華やかな見た目に

「31PÂTISSERIE」は、記念日以外のちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでほしいという思いで生まれた、アイスクリームケーキの新カテゴリー。サーティワンのアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の異なるナッツやクランチ、ホイップクリームなどを重ね、層状に仕立てている。

◆31チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン

【価格】2,500円

【サイズ】縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

サーティワンの大人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」を使ったアイスクリームケーキ。専用に開発したラズベリーが香るガトーショコラを合わせ、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる本格的なケーキに仕上げた。

トッピングにはフレーバーに使用しているハート型菓子やチョコレートフレーク、さらに「31PÂTISSERIE」のロゴ入りチョコプレートをのせ、華やかな見た目に仕上げた。

【使用フレーバー「ラブポーションサーティワン」について】

ラズベリーとホワイトチョコ風味アイスクリームに、ラズベリーソース入りのハート型菓子をアクセントに加えた。「サーティワン #推しフレーバー総選挙2025」では2回目の第1位を獲得した、サーティワンを代表する人気フレーバーのひとつ。

【商品画像はこちら】「ラブポーションサーティワン」を使った新作アイスケーキ、ハート型菓子やロゴ入りのチョコレートプレートをトッピングした華やかな見た目に

〈このほか「31PÂTISSERIE」のラインアップ一覧〉

◆31ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

【価格】2,500円

【サイズ】縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

シリーズで唯一、2種のフレーバーを使用している。「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキを合わせた。チョコレート好きにおすすめ。

◆31キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

【価格】2,500円

【サイズ】縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cm

キャラメルとバニラを組み合わせた「キャラメルリボン」に、専用に開発したキャラメルケーキを合わせた。キャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし、食感や味わいに深みを加えている。